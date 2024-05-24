'Keşke Daha Erken Yaşta Öğrenseydim' Dedikleri Hayat Gerçeklerini Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler
'Keşke Daha Erken Yaşta Öğrenseydim' Dedikleri Hayat Gerçeklerini Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler
Bir Twitter kullanıcısı, 'Keşke daha erken yaşta öğrenmiş olsaydım dediğiniz bir hayat gerçeği nedir?' diye sordu. Gelen cevaplar ise hepimizi hüzünlendirdi.
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Bir Twitter kullanıcısı, 'Keşke daha erken yaşta öğrenmiş olsaydım dediğiniz bir hayat gerçeği nedir?' diye sordu.
Gelin kim ne demiş, beraber bakalım👇
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