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'Keşke Daha Erken Yaşta Öğrenseydim' Dedikleri Hayat Gerçeklerini Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

'Keşke Daha Erken Yaşta Öğrenseydim' Dedikleri Hayat Gerçeklerini Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 00:19

Bir Twitter kullanıcısı, 'Keşke daha erken yaşta öğrenmiş olsaydım dediğiniz bir hayat gerçeği nedir?' diye sordu. Gelen cevaplar ise hepimizi hüzünlendirdi.

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Bir Twitter kullanıcısı, 'Keşke daha erken yaşta öğrenmiş olsaydım dediğiniz bir hayat gerçeği nedir?' diye sordu.

Bir Twitter kullanıcısı, 'Keşke daha erken yaşta öğrenmiş olsaydım dediğiniz bir hayat gerçeği nedir?' diye sordu.
twitter.com

Gelen cevaplar ise buram buram tecrübe kokan türden...

Gelin kim ne demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim ne demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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