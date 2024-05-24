Zeki Demirkubuz, 'Herkes Kendine Yakışanı Yapar' Diyen Yapımcıya Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Zeki Demirkubuz, 'Herkes Kendine Yakışanı Yapar' Diyen Yapımcıya Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Dün kupa finalinde çekilen küfürlü tezahüratın videosu viral oldu. Zeki Demirkubuz'un da videoda olması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından, 'Herkes kendine yakışanı yapar' diyen film yapımcısına Demirkubuz, açtı ağzını yumdu gözünü.
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Geçmişte yakın arkadaş oldukları düşünülen iki usta yönetmenin arasının Nuri Bilge Ceylan'ın, "Üç Maymun" filmini çekimlerinin ardından bozulduğu iddia ediliyordu.
Fakat olaylar iyice uzadı ve dün geceki kupa finaline kadar geldi. Beşiktaşlı Demirkubuz, taraftarın küfürlü tezahüratına gülerek 'Oğlum yapmayın lan' dedi.
İsterseniz önce o gece viral olan o videoyu hatırlamak için bir kez daha izleyelim:
Film yapımcısı Eyüp Kaan Yoksu ise bu videoyu alıntılayarak şu şekilde cevap verdi. Yoksu, 'Herkes kendine yakışanı yapar' notunu düşmeyi ihmal etmedi.
Zeki Demirkubuz'dan yanıt gecikmedi. Demirkubuz, tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü!
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Yoksu, ardından Demirkubuz'un 'çakal ve 'y*vşak' söylemlerine de bu şekilde cevap verdi.
Bu ikilinin arasındaki tartışmaya da diğer kişiler şu şekilde yorum yaptı👇
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