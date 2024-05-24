Zeki Demirkubuz, 'Herkes Kendine Yakışanı Yapar' Diyen Yapımcıya Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Dün kupa finalinde çekilen küfürlü tezahüratın videosu viral oldu. Zeki Demirkubuz'un da videoda olması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından, 'Herkes kendine yakışanı yapar' diyen film yapımcısına Demirkubuz, açtı ağzını yumdu gözünü.

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