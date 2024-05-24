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Kadınların Birbirlerini Kıskandığı İçin Onlardan 'Tiksindiğini' Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Kadınların Birbirlerini Kıskandığı İçin Onlardan 'Tiksindiğini' Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:45

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, çevrede çok fazla 'kıskanç' kadınların olduğunu ve bu yüzden kimsenin 'dostu olmadığından' dem vurdu.

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, çevrede çok fazla 'kıskanç' kadınların olduğunu ve bu yüzden kimsenin 'dostu olmadığından' dem vurdu.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, çevrede çok fazla 'kıskanç' kadınların olduğunu ve bu yüzden kimsenin 'dostu olmadığından' dem vurdu.

Bu söylem ise Twitter'da (X) tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu savı desteklerken bir kısmı 'Nasıl yani?' dedi.

Bu söylem ise Twitter'da (X) tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu savı desteklerken bir kısmı 'Nasıl yani?' dedi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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