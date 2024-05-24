ChatGPT, 'Taş, Kağıt, Makas' Oynarken Gösterdiği Performansıyla 'Zekasına' Hayret Ettirdi
ChatGPT, 'Taş, Kağıt, Makas' Oynarken Gösterdiği Performansıyla 'Zekasına' Hayret Ettirdi
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Yapay zekanın hızına yetişemiyoruz desek yeridir. Yapay zeka ile birlikte gelişen bir diğer şey de yapay zeka asistanları. ChatGPT de bunlardan biri.
GPT-4o'nun tanıtılmasından sonra OpenAI, bu versiyonun çok daha 'zeki' ve 'hızlı' olduğunu dile getiriyordu.
Bir Twitter (X) kullanıcısının ChatGPT'nin yeni versiyonuyla 'taş, kağıt, makas' oynaması ve asistanın da oyuna çok 'zeki' bir şekilde ayak uydurması gözlerden kaçmadı.
'Zekaya bak be!' dedirten asistanın bu oyuncu kişiliğine de birbirinden farklı yorumlar geldi.
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