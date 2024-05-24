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ChatGPT, 'Taş, Kağıt, Makas' Oynarken Gösterdiği Performansıyla 'Zekasına' Hayret Ettirdi

ChatGPT, 'Taş, Kağıt, Makas' Oynarken Gösterdiği Performansıyla 'Zekasına' Hayret Ettirdi

Yapay Zeka ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:12

Bir Twitter (X) kullanıcısının ChatGPT'nin yeni versiyonuyla 'taş, kağıt, makas' oynaması ve asistanın da oyuna çok 'zeki' bir şekilde ayak uydurması gözlerden kaçmadı.

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Yapay zekanın hızına yetişemiyoruz desek yeridir. Yapay zeka ile birlikte gelişen bir diğer şey de yapay zeka asistanları. ChatGPT de bunlardan biri.

Yapay zekanın hızına yetişemiyoruz desek yeridir. Yapay zeka ile birlikte gelişen bir diğer şey de yapay zeka asistanları. ChatGPT de bunlardan biri.

GPT-4o'nun tanıtılmasından sonra OpenAI, bu versiyonun çok daha 'zeki' ve 'hızlı' olduğunu dile getiriyordu.

GPT-4o'nun tanıtılmasından sonra OpenAI, bu versiyonun çok daha 'zeki' ve 'hızlı' olduğunu dile getiriyordu.

Bir Twitter (X) kullanıcısının ChatGPT'nin yeni versiyonuyla 'taş, kağıt, makas' oynaması ve asistanın da oyuna çok 'zeki' bir şekilde ayak uydurması gözlerden kaçmadı.

Bir Twitter (X) kullanıcısının ChatGPT'nin yeni versiyonuyla 'taş, kağıt, makas' oynaması ve asistanın da oyuna çok 'zeki' bir şekilde ayak uydurması gözlerden kaçmadı.

'Zekaya bak be!' dedirten asistanın bu oyuncu kişiliğine de birbirinden farklı yorumlar geldi.

'Zekaya bak be!' dedirten asistanın bu oyuncu kişiliğine de birbirinden farklı yorumlar geldi.
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