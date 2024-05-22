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İlişkiler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kişiler

İlişkiler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 17:35

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Günümüz ilişkileri hakkında linç edileceğiniz bir fikrinizi söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Sizler de takdir edersiniz ki her ilişkinin dinamiği farklı. Bunun sebebi insanların ilişki kavramına farklı perspektiflerden bakması.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Günümüz ilişkileri hakkında linç edileceğiniz bir fikrinizi söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Günümüz ilişkileri hakkında linç edileceğiniz bir fikrinizi söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Gelin diğer insanlar neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin diğer insanlar neler demiş, beraber bakalım👇
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