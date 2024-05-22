İlişkiler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kişiler
İlişkiler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kişiler
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Sizler de takdir edersiniz ki her ilişkinin dinamiği farklı. Bunun sebebi insanların ilişki kavramına farklı perspektiflerden bakması.
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Günümüz ilişkileri hakkında linç edileceğiniz bir fikrinizi söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Gelin diğer insanlar neler demiş, beraber bakalım👇
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