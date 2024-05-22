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Yapay Zeka Programıyla Üretilen Aşçı Robotların Gerginlik Seviyesi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Yapay Zeka Programıyla Üretilen Aşçı Robotların Gerginlik Seviyesi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 16:45

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Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka programıyla üretilmiş 'yemek yapan robotlar' videosu gündem oldu. Robotların hararetli bir şekilde yemek yapması ise goygoycuların diline fena düştü.

Buyrun👇

Kaynak: https://x.com/metropolmedya_/status/1...
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Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka programıyla üretilmiş 'yemek yapan robotlar' videosu gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka programıyla üretilmiş 'yemek yapan robotlar' videosu gündem oldu.

Videoda robotların pek bi' sinirli tavırları ve hararetli hararetli yemek yapmaları ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

Videoda robotların pek bi' sinirli tavırları ve hararetli hararetli yemek yapmaları ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

Ayrıca diğer robotun da tepkisiz bir şekilde izlemesi bi' hayli ilginç karşılandı.

Ayrıca diğer robotun da tepkisiz bir şekilde izlemesi bi' hayli ilginç karşılandı.

İsterseniz yapay zeka yardımıyla yapılmış o videoyu hep beraber izleyelim:

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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