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'Dünyanın En Güzel Kızı' Ünvanını Almıştı: Ünlü Modelin Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

'Dünyanın En Güzel Kızı' Ünvanını Almıştı: Ünlü Modelin Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 11:41

Dört yaşındayken birçok yapım şirketinin dikkatini çeken Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau, uzun zaman sonra karşımıza çıktı. Modelin kırmızı halıdaki son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

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Dört yaşındayken birçok yapım şirketinin dikkatini çeken Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau, uzun zaman sonra karşımıza çıktı.

Dört yaşındayken birçok yapım şirketinin dikkatini çeken Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau, uzun zaman sonra karşımıza çıktı.

2007 yılında 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanını alan model, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde görüntülendi.

2007 yılında 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanını alan model, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde görüntülendi.

Modelin kırmızı halıdaki son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Modelin kırmızı halıdaki son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar da sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar da sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

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