Buluştuğu Adamın Beş Çocuklu Bir Baba Olduğunu Öğrenince Başından Kaynar Sular Dökülen Kadın
Buluştuğu Adamın Beş Çocuklu Bir Baba Olduğunu Öğrenince Başından Kaynar Sular Dökülen Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/279...
Bir kadın, geçtiğimiz günlerde buluştuğu adamdan bahsetti. Adamın üç farklı eşinden beş çocuğu olduğunu öğrenen kadın, ilişkiye devam edip etmeme konusunda kararsız kaldığını söylüyor.
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Bir kadın, geçtiğimiz günlerde buluştuğu adamdan bahsetti. Uzun bir süre tanışma uygulamasında konuştuktan sonra buluşma ayarlayan ikili, büyük bir sırrın açığa çıkmasının ardından yollarını ayırdı.
Kadın, buluştuğu adamın üç kere evlilik yaptığını ve beş çocuğu olduğunu öğrendikten sonra da dumur olduğunu şu şekilde anlatıyor.👇
"Her haftasonu çocuklarıyla ayrı ayrı buluşuyor. Hepsine de ayrı ayrı nafaka ödüyor."
"Aslında benim de eski kocamdan üç çocuğum var. Ama bu benim için bir problem yaratır mı kestiremiyorum."
Bununla da yetinmeyerek kadın, en küçük çocuğunun sadece bir yaşında olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve bu ilişkinin sadece altı ay önce sona erdiğine dikkat çekti.
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Kadın şu an için bunun 'red flag' olup olmadığını merak ediyor. Aksi takdirde aklında ikinci bir buluşmaya çıkmak da var.
Birçok kişi, eğer ikili ileride hayatlarını birleştirilerse 10 kişinin aynı evde nasıl yaşayacağını da tartıştı.
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