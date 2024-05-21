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Gözüne Yaptırdığı Dövme Yüzünden Kör Olma Noktasına Gelen Kadın, Tekrardan Dövme Yaptırdı

Gözüne Yaptırdığı Dövme Yüzünden Kör Olma Noktasına Gelen Kadın, Tekrardan Dövme Yaptırdı

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 21:37

7 yıl önce gözüne yaptırdığı dövme ile kör olma noktasına gelen Amber Luke, tekrardan gözüne dövme yaptırdı, ardından da bazı açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
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Dövme yaptırma konusunda adeta master yapmış olan Amber Luke, zaman zaman gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Dövme yaptırma konusunda adeta master yapmış olan Amber Luke, zaman zaman gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Luke, gözlerini maviye boyatmasıyla epey bi' konuşulmuş ve gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de kendisi, gözüne tekrardan dövme yaptırmak istediğini söylemişti.

Luke, gözlerini maviye boyatmasıyla epey bi' konuşulmuş ve gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de kendisi, gözüne tekrardan dövme yaptırmak istediğini söylemişti.

Anlatmıştık:

7 yıl önce gözüne yaptırdığı dövme ile kör olma noktasına gelen Luke, tekrardan gözüne dövme yaptırdı, ardından da bazı açıklamalarda bulundu.

7 yıl önce gözüne yaptırdığı dövme ile kör olma noktasına gelen Luke, tekrardan gözüne dövme yaptırdı, ardından da bazı açıklamalarda bulundu.

"Size bir hikaye anlatayım; kişisel azim ve sizin olanı geri almakla ilgili bir hikaye. Bundan 7 yıl önce ilk vücut değişikliğimde 3 hafta boyunca kör kaldım. Bu başlı başına bugüne kadar yaşadığım en acımasız işkenceydi. O zaman neden tekrar yapıyorsun diye soruyorsunuz?"

"Size bir hikaye anlatayım; kişisel azim ve sizin olanı geri almakla ilgili bir hikaye. Bundan 7 yıl önce ilk vücut değişikliğimde 3 hafta boyunca kör kaldım. Bu başlı başına bugüne kadar yaşadığım en acımasız işkenceydi. O zaman neden tekrar yapıyorsun diye soruyorsunuz?"

"Arkadaşım Gattoo emin ellerde olacağımı garanti etti. İşlem sırasındaki kontrolden sonraki bakıma ve ağrımın geçirilmesine kadar her şeye dikkat etti. Size ve ekibinize benimle buluşmak için buraya geldiğiniz ve 7 yıl önce hak ettiğim deneyimi bana yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır."

"Arkadaşım Gattoo emin ellerde olacağımı garanti etti. İşlem sırasındaki kontrolden sonraki bakıma ve ağrımın geçirilmesine kadar her şeye dikkat etti. Size ve ekibinize benimle buluşmak için buraya geldiğiniz ve 7 yıl önce hak ettiğim deneyimi bana yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır."

Birçok kişi Amber'ı bu kararından dolayı 'cesur' bulsa da bir kısım da 'gereksiz' olarak değerlendirdi. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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