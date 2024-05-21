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Projesine Son Kez Göz Atmadan Yanlışlıkla Talihsiz Bir Küfürle Gönderen Twitter (X) Kullanıcısı

Projesine Son Kez Göz Atmadan Yanlışlıkla Talihsiz Bir Küfürle Gönderen Twitter (X) Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:47

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde projesinin ilk sayfalarına sonradan düzenlemek üzere bir şeyler yazdığını fakat sonrasında düzeltmeyi unuttuğunu söyledi. Gelin o talihsiz olaya hep beraber bakalım.😂

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İş ya da eğitim hayatımızda birçok kez projelerle uğraşıyoruz. Bu projeleri tepeden tırnağa pür dikkatle yaparken bazı hatalar gözden kaçabiliyor.

İş ya da eğitim hayatımızda birçok kez projelerle uğraşıyoruz. Bu projeleri tepeden tırnağa pür dikkatle yaparken bazı hatalar gözden kaçabiliyor.

Örneğin bir Twitter (X) kullanıcısı, daha sonra düzenlemek üzere altıncı maddeye aklına ilk gelen şeyi yazmış.😂 Sonrasında dalgınlığına denk gelmiş olacak ki düzeltmeden projeyi göndermiş.

Örneğin bir Twitter (X) kullanıcısı, daha sonra düzenlemek üzere altıncı maddeye aklına ilk gelen şeyi yazmış.😂 Sonrasında dalgınlığına denk gelmiş olacak ki düzeltmeden projeyi göndermiş.

Kendisi, bu talihsiz olayı şu notla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kendisi, bu talihsiz olayı şu notla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bu tarz durumlar sürekli başımıza gelmiyor tabii ki. Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?

Bu tarz durumlar sürekli başımıza gelmiyor tabii ki. Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
twitter.com

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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