Projesine Son Kez Göz Atmadan Yanlışlıkla Talihsiz Bir Küfürle Gönderen Twitter (X) Kullanıcısı
Projesine Son Kez Göz Atmadan Yanlışlıkla Talihsiz Bir Küfürle Gönderen Twitter (X) Kullanıcısı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde projesinin ilk sayfalarına sonradan düzenlemek üzere bir şeyler yazdığını fakat sonrasında düzeltmeyi unuttuğunu söyledi. Gelin o talihsiz olaya hep beraber bakalım.😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
İş ya da eğitim hayatımızda birçok kez projelerle uğraşıyoruz. Bu projeleri tepeden tırnağa pür dikkatle yaparken bazı hatalar gözden kaçabiliyor.
Örneğin bir Twitter (X) kullanıcısı, daha sonra düzenlemek üzere altıncı maddeye aklına ilk gelen şeyi yazmış.😂 Sonrasında dalgınlığına denk gelmiş olacak ki düzeltmeden projeyi göndermiş.
Kendisi, bu talihsiz olayı şu notla paylaşmayı da ihmal etmedi.
Bu tarz durumlar sürekli başımıza gelmiyor tabii ki. Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
Gelin beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın