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Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar

Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 22:53

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Gerçekten aşırı 'bilendim' bu dövmeye.

2. Gerçekten aşırı 'bilendim' bu dövmeye.

3. Sebebi neydi ki?

3. Sebebi neydi ki?

4. Yok artık!

4. Yok artık!

5. Evet, bizce buna hiç gerek yoktu.

5. Evet, bizce buna hiç gerek yoktu.
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6. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş tam olarak?

6. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş tam olarak?

7. "Arkadaşımın ilk dövmesi..."

7. "Arkadaşımın ilk dövmesi..."

8. "Korkunç Bir Film" serisine yepyeni bir soluk getirmiş...

8. "Korkunç Bir Film" serisine yepyeni bir soluk getirmiş...

9. 👇

9. 👇

10. Sanatın sınırlarını şu şekil zorlayacaksın...

10. Sanatın sınırlarını şu şekil zorlayacaksın...
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11. Dövme işini azaltalım çocuklar.

11. Dövme işini azaltalım çocuklar.

12. Şu siteye ayak atmayın demedik mi?

12. Şu siteye ayak atmayın demedik mi?

13. Sonradan pişman olunup kapatılan bir dövme...

13. Sonradan pişman olunup kapatılan bir dövme...

14. İlk bakışta güzel görünse de hafiften göz yoran cinsten.

14. İlk bakışta güzel görünse de hafiften göz yoran cinsten.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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