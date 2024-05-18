Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar
Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Gerçekten aşırı 'bilendim' bu dövmeye.
3. Sebebi neydi ki?
4. Yok artık!
5. Evet, bizce buna hiç gerek yoktu.
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6. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş tam olarak?
7. "Arkadaşımın ilk dövmesi..."
8. "Korkunç Bir Film" serisine yepyeni bir soluk getirmiş...
9. 👇
10. Sanatın sınırlarını şu şekil zorlayacaksın...
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11. Dövme işini azaltalım çocuklar.
12. Şu siteye ayak atmayın demedik mi?
13. Sonradan pişman olunup kapatılan bir dövme...
14. İlk bakışta güzel görünse de hafiften göz yoran cinsten.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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