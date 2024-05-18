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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 22:30

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Şu şekil anatomi bilgin olmayacak ama...

2. Şu şekil anatomi bilgin olmayacak ama...

3. "Gerçekte böyle değil..."

3. "Gerçekte böyle değil..."

4. Gerçekten kabus gibi olmuş...

4. Gerçekten kabus gibi olmuş...

5. "Nitelikli dolandırıcılık"

5. "Nitelikli dolandırıcılık"
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. "Yaza girerken benim form"

7. "Yaza girerken benim form"

8. 👇

8. 👇

9. Bunun gerçek olma ihtimali var mı sence ablam?

9. Bunun gerçek olma ihtimali var mı sence ablam?

10. Yok artık!

10. Yok artık!
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11. Tatsız...

11. Tatsız...

12. "Arkadaşıma photoshop yapmayı unuttum."

12. "Arkadaşıma photoshop yapmayı unuttum."

13. Birine çok benziyor... Ama kime?

13. Birine çok benziyor... Ama kime?

14. Fitness'a başlar başlamaz benim gaza gelme seviyesi.

14. Fitness'a başlar başlamaz benim gaza gelme seviyesi.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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