Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Şu şekil anatomi bilgin olmayacak ama...
3. "Gerçekte böyle değil..."
4. Gerçekten kabus gibi olmuş...
5. "Nitelikli dolandırıcılık"
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6. Nasıl yani?
7. "Yaza girerken benim form"
8. 👇
9. Bunun gerçek olma ihtimali var mı sence ablam?
10. Yok artık!
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11. Tatsız...
12. "Arkadaşıma photoshop yapmayı unuttum."
13. Birine çok benziyor... Ama kime?
14. Fitness'a başlar başlamaz benim gaza gelme seviyesi.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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