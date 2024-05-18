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Bir Twitter Kullanıcısı, Yeni Nesil Evlenme Sürecindeki Birbirinden Abartılı ve 'Gereksiz' Şeyleri Söyledi

Bir Twitter Kullanıcısı, Yeni Nesil Evlenme Sürecindeki Birbirinden Abartılı ve 'Gereksiz' Şeyleri Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 18:55

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yeni nesil evlilik 'süreçlerinde' kendisine itici gelen bazı şeyleri listeledi. Listedeki bazı maddeler tam anlamıyla hepimize hak verdirdi.

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Sizlerin de takdir edebileceği gibi evlilikte bazı durumların en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gerekiyor. Evliliğin ya da ilişkinin dinamiğini etkileyen şeyler genellikle

Sizlerin de takdir edebileceği gibi evlilikte bazı durumların en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gerekiyor. Evliliğin ya da ilişkinin dinamiğini etkileyen şeyler genellikle

Evlenme süreci yıllar geçtikçe daha da farklı bir yere evrildi. Bu nedenle de artık geleneksel daha farklı merasimlerle karşılaşabiliyoruz.

Evlenme süreci yıllar geçtikçe daha da farklı bir yere evrildi. Bu nedenle de artık geleneksel daha farklı merasimlerle karşılaşabiliyoruz.

Öyle olacak ki, bir Twitter (X) kullanıcısı, yeni nesil evlilik 'süreçlerinde' kendisine itici gelen bazı şeyleri listeledi. İsterseniz o listeye beraber bakalım👇

Öyle olacak ki, bir Twitter (X) kullanıcısı, yeni nesil evlilik 'süreçlerinde' kendisine itici gelen bazı şeyleri listeledi. İsterseniz o listeye beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Kullanıcı, gönderinin sonuna bu şekilde bir not düşse de birçok kişi bu listeye birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kullanıcı, gönderinin sonuna bu şekilde bir not düşse de birçok kişi bu listeye birbirinden farklı yorumlar yaptı.
twitter.com

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