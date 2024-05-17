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Nişan Günü Erkek Arkadaşının Hayatını Kaybetmesiyle Tüm Korkunç Gerçekleri Öğrenen Kadın

Nişan Günü Erkek Arkadaşının Hayatını Kaybetmesiyle Tüm Korkunç Gerçekleri Öğrenen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 00:21

Kaitlin, 2020'nin Ağustos ayının bir gününde nişanlanacağı erkek arkadaşının hayatını kaybetmesiyle tüm dünyası başına yıkıldı. Fakat nişanlısının sakladığı gizli sırrı açığa çıkınca üzüntüsü adeta ikiye katlandı...

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Kaynak: https://nypost.com/2024/05/17/lifesty...
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Kaitlin, 2020'nin Ağustos ayının bir gününde nişanlanacağı erkek arkadaşının hayatını kaybetmesiyle tüm dünyası başına yıkıldı.

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