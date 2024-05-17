Nişan Günü Erkek Arkadaşının Hayatını Kaybetmesiyle Tüm Korkunç Gerçekleri Öğrenen Kadın
Nişan Günü Erkek Arkadaşının Hayatını Kaybetmesiyle Tüm Korkunç Gerçekleri Öğrenen Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/17/lifesty...
Kaitlin, 2020'nin Ağustos ayının bir gününde nişanlanacağı erkek arkadaşının hayatını kaybetmesiyle tüm dünyası başına yıkıldı. Fakat nişanlısının sakladığı gizli sırrı açığa çıkınca üzüntüsü adeta ikiye katlandı...
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Kaitlin, 2020'nin Ağustos ayının bir gününde nişanlanacağı erkek arkadaşının hayatını kaybetmesiyle tüm dünyası başına yıkıldı.
Üzüntüden ne yapacağını bilmeyen kadın, nişanlısının vefat etmeden önce yaptığı şeyleri öğrendiğinde üzüntüsü adeta katlandı.
38 yaşındaki Palmieri The Post'a "Öfkeden ölmek üzereydim" dedi.
2023 yılında kocasının iş gezisindeyken mali danışmanıyla birlikte olduğunu öğrenen Kaitlin, "İlk birkaç gün ağladım. Ancak bunun arkasındaki hastalıklı, narsisistik davranışını inkar etmek mümkün değil." dedi.
"Sizi seven birine bunu yaşatma cüretini göstermek. Hala inanamıyorum. Hastalıkla pençeleşen annem ve babamın yüzüne nasıl bakacağım diye günlerce kara kara düşündüm."
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"Bu tamamen onu hatası, bu yüzden istediğim kadar öfkelenmek benim hakkım..."
"Şu an için iyileşme sürecindeyim. Artık hiçbir şeyin geri dönüşü yok..."
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