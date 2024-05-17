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Papa Francis Muhafazakarlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Bu İntihara Meyilli Bir Tutumdur"

Papa Francis Muhafazakarlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Bu İntihara Meyilli Bir Tutumdur"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 22:18

CBS'den Nora O'Donnell'ın gerçekleştireceği röportajın kısa bir klibini yayınlayan '60 Minutes' tarafından bildirildiği üzere Papa, 'Bu intihara meyilli bir tutumdur' dedi.

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Kaynak: https://www.catholicnewsagency.com/ne...
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Papa Francis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilginç itiraflarda bulundu. Skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Papa'nın bu sefer de hedefinde kendisini eleştirenler vardı.

Papa Francis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilginç itiraflarda bulundu. Skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Papa'nın bu sefer de hedefinde kendisini eleştirenler vardı.

Papa Francis, bu Pazar günü yayınlanan "60 Minutes" programına verdiği röportajda, ABD'deki "muhafazakâr eleştirmenlerini" hedef alarak, muhafazakârların "bir şeye tutunan ve onun ötesini görmek istemeyen" kişiler olduğunu söyledi.

Papa Francis, bu Pazar günü yayınlanan "60 Minutes" programına verdiği röportajda, ABD'deki "muhafazakâr eleştirmenlerini" hedef alarak, muhafazakârların "bir şeye tutunan ve onun ötesini görmek istemeyen" kişiler olduğunu söyledi.

CBS'den Nora O'Donnell'ın gerçekleştireceği röportajın kısa bir klibini yayınlayan "60 Minutes" tarafından bildirildiği üzere Papa, "Bu intihara meyilli bir tutumdur" dedi.

CBS'den Nora O'Donnell'ın gerçekleştireceği röportajın kısa bir klibini yayınlayan "60 Minutes" tarafından bildirildiği üzere Papa, "Bu intihara meyilli bir tutumdur" dedi.

"Çünkü geleneği dikkate almak, geçmişteki durumları göz önünde bulundurmak başka bir şeydir, dogmatik bir kutunun içine kapanmak ise bambaşka bir şeydir."

"Çünkü geleneği dikkate almak, geçmişteki durumları göz önünde bulundurmak başka bir şeydir, dogmatik bir kutunun içine kapanmak ise bambaşka bir şeydir."

Francis, 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü papalık görevi sırasında kendisine yöneltilen eleştirilere zaman zaman değinmiş ve Ağustos 2023'te ABD Katolik Kilisesi'nin "çok şiddetli bir gerici tutumla" şekillendiğini söylemişti.

Francis, 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü papalık görevi sırasında kendisine yöneltilen eleştirilere zaman zaman değinmiş ve Ağustos 2023'te ABD Katolik Kilisesi'nin "çok şiddetli bir gerici tutumla" şekillendiğini söylemişti.
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Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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