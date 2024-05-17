Bir Akademisyen İbadete Açılan Kariye Camii'den Kadın Olduğu İçin Güvenlikler Tarafından Atıldığını İddia Etti
Bir Akademisyen İbadete Açılan Kariye Camii'den Kadın Olduğu İçin Güvenlikler Tarafından Atıldığını İddia Etti
Bir akademisyen, geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Kariye Camii'yi görmeye gittiğini fakat 'kadınlara yasak olduğu' için ziyaretinin engellendiğini iddia etti. O iddia, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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İstanbul'da bulunan Kariye Camii, geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. İbadete açıldığından bu yana birçok kişi, camiyi görmeye gitti.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, Kariye Camii'ye giderek görüşlerini...
Şu şekilde paylaştı. Kullanıcı, ilk izlenimlerini genel olarak iyi olarak değerlendirse de başka bir kullanıcı, bu görüşle aynı fikirde değildi.
Bir akademisyen, camiyi görmeye gittiğini fakat 'kadınlara yasak olduğu' için ziyaretinin engellendiğini dile getirdi.
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Birçok kullanıcı ise bu iddiaya tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin arasında 'Şeriat'a s*kayım' dediği için hapis cezasına çarptırılan Avukat Feyza Altun da vardı.
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