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Bir Akademisyen İbadete Açılan Kariye Camii'den Kadın Olduğu İçin Güvenlikler Tarafından Atıldığını İddia Etti

Bir Akademisyen İbadete Açılan Kariye Camii'den Kadın Olduğu İçin Güvenlikler Tarafından Atıldığını İddia Etti

cami
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 20:25

Bir akademisyen, geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Kariye Camii'yi görmeye gittiğini fakat 'kadınlara yasak olduğu' için ziyaretinin engellendiğini iddia etti. O iddia, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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İstanbul'da bulunan Kariye Camii, geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. İbadete açıldığından bu yana birçok kişi, camiyi görmeye gitti.

İstanbul'da bulunan Kariye Camii, geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. İbadete açıldığından bu yana birçok kişi, camiyi görmeye gitti.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, Kariye Camii'ye giderek görüşlerini...

Bir X (Twitter) kullanıcısı, Kariye Camii'ye giderek görüşlerini...

Şu şekilde paylaştı. Kullanıcı, ilk izlenimlerini genel olarak iyi olarak değerlendirse de başka bir kullanıcı, bu görüşle aynı fikirde değildi.

Şu şekilde paylaştı. Kullanıcı, ilk izlenimlerini genel olarak iyi olarak değerlendirse de başka bir kullanıcı, bu görüşle aynı fikirde değildi.

Bir akademisyen, camiyi görmeye gittiğini fakat 'kadınlara yasak olduğu' için ziyaretinin engellendiğini dile getirdi.

Bir akademisyen, camiyi görmeye gittiğini fakat 'kadınlara yasak olduğu' için ziyaretinin engellendiğini dile getirdi.
twitter.com

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Birçok kullanıcı ise bu iddiaya tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin arasında 'Şeriat'a s*kayım' dediği için hapis cezasına çarptırılan Avukat Feyza Altun da vardı.

Birçok kullanıcı ise bu iddiaya tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin arasında 'Şeriat'a s*kayım' dediği için hapis cezasına çarptırılan Avukat Feyza Altun da vardı.
twitter.com

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ömer

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