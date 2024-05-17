Odun Sobası Nedeniyle Aile Üyelelerinin Birbirine 'Kişisel Alan' Tanımadığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı
Odun Sobası Nedeniyle Aile Üyelelerinin Birbirine 'Kişisel Alan' Tanımadığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı
Bir X (Twitter) kullanıcısı, odun sobası yüzünden tüm aile üyelerinin bir odada kaldığı o dönemi anlatarak büyük bir noktaya parmak bastı. Bu nedenle de insanların 'kişisel' alanlarının olmadığını söyledi.
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Son zamanlarda sıkça romantize edilen odun sobasını görünce uzaklara dalabiliriz. Birçok yerde de ısınmak için kullanılan odun sobalarının, bazı kesimler için çok büyük bir önemi var.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, odun sobası yüzünden tüm aile üyelerinin bir odada kaldığı o dönemi hatırlatarak büyük bir noktaya parmak bastı. Bu nedenle de insanların 'kişisel' alanlarının olmadığını söyledi.
İsterseniz o videoyu bir izleyelim:
Bu tespite de birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Soba döneminde tek tv karşısında oturan aile dönemini hatırlayan biri nasıl hala öğrenci olabiliyor 🤣🤣
Neden olmasın beaa halen sobalı evler var