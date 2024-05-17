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Odun Sobası Nedeniyle Aile Üyelelerinin Birbirine 'Kişisel Alan' Tanımadığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı

Odun Sobası Nedeniyle Aile Üyelelerinin Birbirine 'Kişisel Alan' Tanımadığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 18:41

Bir X (Twitter) kullanıcısı, odun sobası yüzünden tüm aile üyelerinin bir odada kaldığı o dönemi anlatarak büyük bir noktaya parmak bastı. Bu nedenle de insanların 'kişisel' alanlarının olmadığını söyledi.

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Son zamanlarda sıkça romantize edilen odun sobasını görünce uzaklara dalabiliriz. Birçok yerde de ısınmak için kullanılan odun sobalarının, bazı kesimler için çok büyük bir önemi var.

Son zamanlarda sıkça romantize edilen odun sobasını görünce uzaklara dalabiliriz. Birçok yerde de ısınmak için kullanılan odun sobalarının, bazı kesimler için çok büyük bir önemi var.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, odun sobası yüzünden tüm aile üyelerinin bir odada kaldığı o dönemi hatırlatarak büyük bir noktaya parmak bastı. Bu nedenle de insanların 'kişisel' alanlarının olmadığını söyledi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, odun sobası yüzünden tüm aile üyelerinin bir odada kaldığı o dönemi hatırlatarak büyük bir noktaya parmak bastı. Bu nedenle de insanların 'kişisel' alanlarının olmadığını söyledi.
twitter.com

İsterseniz o videoyu bir izleyelim:

Bu tespite de birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Bu tespite de birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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o. k.

Soba döneminde tek tv karşısında oturan aile dönemini hatırlayan biri nasıl hala öğrenci olabiliyor 🤣🤣

ömer

Neden olmasın beaa halen sobalı evler var