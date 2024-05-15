Paylaştığı Video Nedeniyle Tanımadığı Bir Numara Tarafından Tehdit Edilen Kıza Atılan Mesajlar Kan Dondurdu!
Paylaştığı Video Nedeniyle Tanımadığı Bir Numara Tarafından Tehdit Edilen Kıza Atılan Mesajlar Kan Dondurdu!
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla tehdit edildiğini iddia ettiği bir gönderi paylaştı. Gelen mesajlar ise kan dondurdu!
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla tehdit edildiğini iddia ettiği bir gönderi paylaştı.
Konuşmanın devamında ise numarayı bulmanın 'kolay' olduğunu söyleyen kişi, tehditlerine başka şekillerde devam ediyor.
Kendi hesabında paylaştığı bir dans videosunun bir kesim kişiler tarafından ailesine atılması sonucunda medyada infial oluştu.
Daha başka görüntülerin de ellerinde olduğunu söyleyen kişi, akabinde alenen insanları tehdit ettiği iddia ediliyor.
Tehdit edildiğini ben süren kadın, bu mesajlara ise şu notla paylaştı:
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Gönderinin altında ise daha kan dondurucu detaylar da yer aldı👇
Bu mide bulandıran iddiaya sosyal medyadan birçok tepki geldi.
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