Ünlü Video İçerik Üreticisi ve Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver'in Gönderi Başına Aldığı Para Dudak Uçuklattı

Son zamanlarda en çok dikkat çeken video içerik üreticilerinden Gökhan Ünver, birçoğumuzu güldürmeyi başarıyor. Başka bir Twitter (X) kullanıcısı ise Ünver'in gönderi başına aldığı parayı söyledi. Bu iddiaya da birçok kullanıcıdan yorum geldi.

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