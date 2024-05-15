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Ünlü Video İçerik Üreticisi ve Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver'in Gönderi Başına Aldığı Para Dudak Uçuklattı

Ünlü Video İçerik Üreticisi ve Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver'in Gönderi Başına Aldığı Para Dudak Uçuklattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 11:43

Son zamanlarda en çok dikkat çeken video içerik üreticilerinden Gökhan Ünver, birçoğumuzu güldürmeyi başarıyor. Başka bir Twitter (X) kullanıcısı ise Ünver'in gönderi başına aldığı parayı söyledi. Bu iddiaya da birçok kullanıcıdan yorum geldi.

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2024 itibarıyla influencerlar ve içerik üreticileri sık sık gündeme geliyor. Bu işten para kazanan kişiler de çoğunlukta.

2024 itibarıyla influencerlar ve içerik üreticileri sık sık gündeme geliyor. Bu işten para kazanan kişiler de çoğunlukta.

Gökhan Ünver de son zamanlarda en çok izlenen video içerik üreticilerinden bir tanesi. Kendisini, ofis ve barista videolarıyla tanıyoruz.

Gökhan Ünver de son zamanlarda en çok izlenen video içerik üreticilerinden bir tanesi. Kendisini, ofis ve barista videolarıyla tanıyoruz.

Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarında büyük bir kitleye hitap eden Ünver hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı.

Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarında büyük bir kitleye hitap eden Ünver hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı.

'Netflix'e göre bizim yaşam standartları' notuyla paylaştığı videoyu alıntılayarak...

'Post atmak için 1.5 milyon TL istediğini öğrendiğimden beri kendime gelemedim...' yazan kullanıcı, kısa zamanda viral oldu.

'Post atmak için 1.5 milyon TL istediğini öğrendiğimden beri kendime gelemedim...' yazan kullanıcı, kısa zamanda viral oldu.
twitter.com
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Peki bu iddiaya diğer kullanıcılar ne diyor? Gelin beraber bakalım...👇

Peki bu iddiaya diğer kullanıcılar ne diyor? Gelin beraber bakalım...👇

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