Ünlü Video İçerik Üreticisi ve Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver'in Gönderi Başına Aldığı Para Dudak Uçuklattı
Ünlü Video İçerik Üreticisi ve Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver'in Gönderi Başına Aldığı Para Dudak Uçuklattı
Son zamanlarda en çok dikkat çeken video içerik üreticilerinden Gökhan Ünver, birçoğumuzu güldürmeyi başarıyor. Başka bir Twitter (X) kullanıcısı ise Ünver'in gönderi başına aldığı parayı söyledi. Bu iddiaya da birçok kullanıcıdan yorum geldi.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 itibarıyla influencerlar ve içerik üreticileri sık sık gündeme geliyor. Bu işten para kazanan kişiler de çoğunlukta.
Gökhan Ünver de son zamanlarda en çok izlenen video içerik üreticilerinden bir tanesi. Kendisini, ofis ve barista videolarıyla tanıyoruz.
Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarında büyük bir kitleye hitap eden Ünver hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı.
'Post atmak için 1.5 milyon TL istediğini öğrendiğimden beri kendime gelemedim...' yazan kullanıcı, kısa zamanda viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki bu iddiaya diğer kullanıcılar ne diyor? Gelin beraber bakalım...👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın