Rızası Olmadan Dünyaya Getirdikleri İçin Ailesine Dava Açtığını Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Rızası Olmadan Dünyaya Getirdikleri İçin Ailesine Dava Açtığını Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.tiktok.com/@isatandstared...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı TikTok videosunda, ailesine dava açtığını dile getirdi. Dava açma sebebi ise kendi rızası olmadan kendisini dünyaya getirdikleri için!
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı TikTok videosunda, ailesine dava açtığını dile getirdi. Dava açma sebebi ise kendi rızası olmadan kendisini dünyaya getirdikleri için!
Şakayla karışık "Ben doğmadan önce burada olmayı gerçekten isteyip istemediğimi öğrenmek için zaten benimle iletişime geçmeye çalışmadılar" diyen kadının videosu kısa zamanda viral oldu.
"Dünyada olmam benim suçum değil. Eğer şu anda hamileyseniz, bir medyum tutmanız ve gerçekten burada olmak isteyip istemediklerini sormanız gerekiyor."
"Bu yüzden aileme dava açtım. Beni büyüten annemdi. Beni o doğurdu. Bu yüzden onları dava ettim, çünkü burada olmaya rıza göstermedim, yani büyümek ve kendimi geçindirmek için bir iş bulmak zorunda kalacağımın farkında değildim."
"Evlat edindiğinizde durum farklı çünkü onların burada olması benim suçum değil. Ben sadece iyi bir insan olmaya ve onlara yardım etmeye çalışıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?"
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Video viral olduktan sonra bunun 'ironi' olduğunu söyleyen kadına yorumlar da gecikmedi.
"Bu gerçek mi şaka mı?"
"Sen ciddi misin ya? Sadece yok artık diyorum!"
"Bunun gerçek olduğuna inanmayı reddediyorum..."
"Lütfen bana şaka yaptığını söyle..."
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