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Kim Kardashian'ın Doktoru, İyi Bir Cilde Sahip Olanların Ortak Noktasını Söyledi

Kim Kardashian'ın Doktoru, İyi Bir Cilde Sahip Olanların Ortak Noktasını Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 20:43

Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de kapısını çaldığı doktor Lara Devgan, cildi güzel olan kişilerin ortak noktasını söyledi.

Bakalım, neymiş?👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/278...
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Cilt bakımı en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Yaşlanma sürecinde ise ekstra bakım isteyen organ.

Cilt bakımı en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Yaşlanma sürecinde ise ekstra bakım isteyen organ.

Peki cildi güzel olan insanların ortak özelliğinin ne olduğunu merak etmiş miydiniz? Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de kapısını çaldığı doktor Lara Devgan, cildi güzel olan kişilerin ortak noktasını söyledi.

Peki cildi güzel olan insanların ortak özelliğinin ne olduğunu merak etmiş miydiniz? Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de kapısını çaldığı doktor Lara Devgan, cildi güzel olan kişilerin ortak noktasını söyledi.

İyi bir cilde sahip olmak zor değil dese de u sürecin 'sinir bozucu' olduğunu dile getiriyor.

İyi bir cilde sahip olmak zor değil dese de u sürecin 'sinir bozucu' olduğunu dile getiriyor.

Fakat en iyi cilde sahip olan kişilerin en büyük ortak noktası aslında güneş kremi kullanmaları.

Fakat en iyi cilde sahip olan kişilerin en büyük ortak noktası aslında güneş kremi kullanmaları.

''Bizler tekrar tekrar yaptığımız şeyiz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır,' demişti Aristoteles bir keresinde. O nedenle iyi bir cildin sırrı alışkanlıklarımızdır.'

Olay her ne kadar güneş kreminden ibaret gibi dursa da Dr. Lara, şu şekilde ekliyor:

Olay her ne kadar güneş kreminden ibaret gibi dursa da Dr. Lara, şu şekilde ekliyor:

'Yüzümüzdeki cilde çok fazla öncelik verme eğilimindeyiz ancak insanlar genellikle boyun, dekolte, göğüs ve ellerinin arkasındaki cilt unutuluyor.'

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Cildin daha ince bölgelerine de sürekli olarak cilt bakım ürünleri uygulanmasını tavsiye etti.

Sağlık uzmanı ayrıca dengeli beslenmenin, egzersiz yapmanın ve kas kütlesi oluşturmanın, stresi yönetmenin ve ciltte oluşan glikasyonu önlemek için şeker alımını sınırlandırmanın önemini vurguladı.  Dr. Devgan, yüzünde kırışıklıkların oluşmasını önlemek için her gece sırt üstü uyumak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

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