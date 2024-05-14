Kim Kardashian'ın Doktoru, İyi Bir Cilde Sahip Olanların Ortak Noktasını Söyledi
Kim Kardashian'ın Doktoru, İyi Bir Cilde Sahip Olanların Ortak Noktasını Söyledi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/278...
Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de kapısını çaldığı doktor Lara Devgan, cildi güzel olan kişilerin ortak noktasını söyledi.
Bakalım, neymiş?👇
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Cilt bakımı en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Yaşlanma sürecinde ise ekstra bakım isteyen organ.
Peki cildi güzel olan insanların ortak özelliğinin ne olduğunu merak etmiş miydiniz? Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de kapısını çaldığı doktor Lara Devgan, cildi güzel olan kişilerin ortak noktasını söyledi.
İyi bir cilde sahip olmak zor değil dese de u sürecin 'sinir bozucu' olduğunu dile getiriyor.
Fakat en iyi cilde sahip olan kişilerin en büyük ortak noktası aslında güneş kremi kullanmaları.
Olay her ne kadar güneş kreminden ibaret gibi dursa da Dr. Lara, şu şekilde ekliyor:
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Cildin daha ince bölgelerine de sürekli olarak cilt bakım ürünleri uygulanmasını tavsiye etti.
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