Kim Kardashian'ın Doktoru, İyi Bir Cilde Sahip Olanların Ortak Noktasını Söyledi

Sağlık uzmanı ayrıca dengeli beslenmenin, egzersiz yapmanın ve kas kütlesi oluşturmanın, stresi yönetmenin ve ciltte oluşan glikasyonu önlemek için şeker alımını sınırlandırmanın önemini vurguladı. Dr. Devgan, yüzünde kırışıklıkların oluşmasını önlemek için her gece sırt üstü uyumak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.