Yıllarca Kocasının Himayesi Altında Yaşadığı İçin Hayatının Mahvolduğunu Söyleyen Kadın: 'Artık Çok Geç...'
Yıllarca Kocasının Himayesi Altında Yaşadığı İçin Hayatının Mahvolduğunu Söyleyen Kadın: 'Artık Çok Geç...'
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/279...
Ophelia isimli 34 yaşındaki kadın, neredeyse 10 sene boyunca kocasının himayesi altında yaşadığı için pişmanlık duyduğunu ve artık özgür bir kadın olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiriyor.
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Sizleri Ophelia isimli 34 yaşındaki bu kadınla tanıştıralım. Kendisi neredeyse 10 sene boyunca kocasının himayesi altında yaşadığı için pişmanlık duyduğunu ve artık özgür bir kadın olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiriyor.
Gelenekçi ve muhafazakar olarak nitelendirdiği bir kocası olduğunu söyleyen kadın, bu süreçte son derece kısıtlandığını ve örf adet geleneklerinden adeta 'bunaldığını' dile getiriyor.
Ophelia, eskiden geleneksel bir eşken kocasını "koşulsuz" sevdiğini ve onun söylediği her şeyi yapacağını söylüyor.
Kocasının isteği üzerine haftada sadece 7 saat çalışan kadın, bu sürenin masrafları karşılamaya yetmediğini söylüyor.
21 yaşında evlenen Ophelia,"Maddi durumumu düzeltme ve kendime bir kariyer oluşturma konusunda yaşıtlarımdan 10-15 yıl gerideyim" diyor.
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Ophelia, diğer kadınları, boşanmaları halinde iş bulmakta son derece zorlanacaklarını söyleyerek, bu yaşam biçimini takip etmemeleri konusunda uyardı.
Yani anlayacağınız, Ophelia geleneksel evlilik mantalitesinin hayatına zarar verdiğini söylüyor. Bu durumda kadın ve erkeklerin toplum tarafından empoze edilen rollerinden tamamen arınmanın vurgusunu yapıyor.
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