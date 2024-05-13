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Bilim İnsanları Açıkladı: 10 Kanser Vakasından 4'ü Obeziteyle Yakından İlişkili

Bilim İnsanları Açıkladı: 10 Kanser Vakasından 4'ü Obeziteyle Yakından İlişkili

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 00:26

İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, 10 kanser vakasının 4'ünün aşırı kilodan kaynaklandığı tespit edildi.

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Kaynak: https://www.hindustantimes.com/lifest...
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Sizler de takdir edersiniz ki obezite dünya genelinde büyük sorunlardan bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki obezite dünya genelinde büyük sorunlardan bir tanesi.

İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilodan kaynaklandığı tespit edildi.

İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilodan kaynaklandığı tespit edildi.

İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının giderek artırdığını buldu.

Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

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