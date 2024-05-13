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Ünlü Jeologa Göre, Mona Lisa Tablosunun Arkasındaki Gizemli Manzaranın Sırrı Gün Yüzüne Çıkmış Olabilir

Ünlü Jeologa Göre, Mona Lisa Tablosunun Arkasındaki Gizemli Manzaranın Sırrı Gün Yüzüne Çıkmış Olabilir

Mona Lisa
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 21:24

Pizzorusso isimli bir sanat bilgini Leonardo'nun İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısındaki Lecco'nun fark edilebilir birçok özelliğini tabloya yansıttığını öne sürdü. Bu özelliklerden bir tanesi de Mona Lisa'nın arkasında yer alan manzara!

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Kaynak: https://www.theguardian.com/artanddes...
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Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu sanat dünyasında en çok tartışılan eserlerden bir tanesi. Hatta bu öyle bir eser ki zaman zaman birçok filme ve şarkıya da konu olmuş cinsten.

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu sanat dünyasında en çok tartışılan eserlerden bir tanesi. Hatta bu öyle bir eser ki zaman zaman birçok filme ve şarkıya da konu olmuş cinsten.

Peki Mona Lisa^nın arkasındaki bu manzaraya daha önce hiç dikkat etmiş miydiniz? Peki bu manzaranın sırrı ne?

Peki Mona Lisa^nın arkasındaki bu manzaraya daha önce hiç dikkat etmiş miydiniz? Peki bu manzaranın sırrı ne?

Bazı sanat bilginleri bu manzaranın tamamen hayali olduğunu söylese de bir kesim de bu manzaranın aslında İtalya'nın belirli kesimlerinden etkilenmiş olabileceğini söylüyor.

Bazı sanat bilginleri bu manzaranın tamamen hayali olduğunu söylese de bir kesim de bu manzaranın aslında İtalya'nın belirli kesimlerinden etkilenmiş olabileceğini söylüyor.

Pizzorusso isimli bir sanat bilgini Leonardo'nun İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısındaki Lecco'nun fark edilebilir birçok özelliğini tabloya yansıttığını öne sürdü.

Pizzorusso isimli bir sanat bilgini Leonardo'nun İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısındaki Lecco'nun fark edilebilir birçok özelliğini tabloya yansıttığını öne sürdü.

Benzerliklerin son derece gözle görülür olduğunu dile getiren Pizzorusso “Bu konuda çok heyecanlıyım. Gerçekten bunun önemli bir altın vuruş olduğunu hissediyorum,' ifadelerini kullandı.

2011 yılındaki bir başka teoride Mona Lisa'daki bir köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddia edilmişti.

2011 yılındaki bir başka teoride Mona Lisa'daki bir köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddia edilmişti.

2023 yılındaki bir iddiada ise Leonardo'nun Arezzo eyaletinde bir köprü çizdiğine dair bazı bulgular yer alıyordu.

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Ancak sadece köprüyü göz önüne almanın yeterli olmadığını söyleyen Pizzorusso “Kemerli köprü İtalya ve Avrupa'nın her yerinde mevcuttu ve çoğu birbirine çok benziyordu. Yalnızca köprüden tam yerini belirlemek mümkün değil. Herkes köprüden bahsediyor ama kimse jeolojiden bahsetmiyor," ifadelerini kullandı.

Ancak sadece köprüyü göz önüne almanın yeterli olmadığını söyleyen Pizzorusso “Kemerli köprü İtalya ve Avrupa'nın her yerinde mevcuttu ve çoğu birbirine çok benziyordu. Yalnızca köprüden tam yerini belirlemek mümkün değil. Herkes köprüden bahsediyor ama kimse jeolojiden bahsetmiyor," ifadelerini kullandı.

Lecco'daki kayaların kireçtaşı olduğunu ve Leonardo'nun kayalarını gri-beyaz renkte tasvir ettiğini dile getiren Pizzorusso, Lecco'dan farklı olarak bu tasvirin ne Bobbio'nun ne de Arezzo'nun gölü olmadığını ekledi.

Figürlerin etrafındaki peyzajın bitki örtüsü ve jeolojisiyle alakalı analiziyle tartışmayı yeniden canlandıran Pizzorusso "Louvre versiyonundaki botanik harika, nemli, karanlık bir mağarada yetişebilecek bitkileri gösteriyor. Ancak Londra versiyonundaki bitkiler hatalı. Bazıları doğada bulunmuyor,” dedi.

Figürlerin etrafındaki peyzajın bitki örtüsü ve jeolojisiyle alakalı analiziyle tartışmayı yeniden canlandıran Pizzorusso "Louvre versiyonundaki botanik harika, nemli, karanlık bir mağarada yetişebilecek bitkileri gösteriyor. Ancak Londra versiyonundaki bitkiler hatalı. Bazıları doğada bulunmuyor,” dedi.

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