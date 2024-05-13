Ünlü Jeologa Göre, Mona Lisa Tablosunun Arkasındaki Gizemli Manzaranın Sırrı Gün Yüzüne Çıkmış Olabilir
Ünlü Jeologa Göre, Mona Lisa Tablosunun Arkasındaki Gizemli Manzaranın Sırrı Gün Yüzüne Çıkmış Olabilir
Kaynak: https://www.theguardian.com/artanddes...
Pizzorusso isimli bir sanat bilgini Leonardo'nun İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısındaki Lecco'nun fark edilebilir birçok özelliğini tabloya yansıttığını öne sürdü. Bu özelliklerden bir tanesi de Mona Lisa'nın arkasında yer alan manzara!
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Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu sanat dünyasında en çok tartışılan eserlerden bir tanesi. Hatta bu öyle bir eser ki zaman zaman birçok filme ve şarkıya da konu olmuş cinsten.
Peki Mona Lisa^nın arkasındaki bu manzaraya daha önce hiç dikkat etmiş miydiniz? Peki bu manzaranın sırrı ne?
Bazı sanat bilginleri bu manzaranın tamamen hayali olduğunu söylese de bir kesim de bu manzaranın aslında İtalya'nın belirli kesimlerinden etkilenmiş olabileceğini söylüyor.
Pizzorusso isimli bir sanat bilgini Leonardo'nun İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısındaki Lecco'nun fark edilebilir birçok özelliğini tabloya yansıttığını öne sürdü.
2011 yılındaki bir başka teoride Mona Lisa'daki bir köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddia edilmişti.
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Ancak sadece köprüyü göz önüne almanın yeterli olmadığını söyleyen Pizzorusso “Kemerli köprü İtalya ve Avrupa'nın her yerinde mevcuttu ve çoğu birbirine çok benziyordu. Yalnızca köprüden tam yerini belirlemek mümkün değil. Herkes köprüden bahsediyor ama kimse jeolojiden bahsetmiyor," ifadelerini kullandı.
Figürlerin etrafındaki peyzajın bitki örtüsü ve jeolojisiyle alakalı analiziyle tartışmayı yeniden canlandıran Pizzorusso "Louvre versiyonundaki botanik harika, nemli, karanlık bir mağarada yetişebilecek bitkileri gösteriyor. Ancak Londra versiyonundaki bitkiler hatalı. Bazıları doğada bulunmuyor,” dedi.
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