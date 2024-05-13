Köşe Yazarı Tek Tek Açıkladı: Ünlü Erkekler mi Yoksa Aristokrasi Çocukları mı Daha İyi Giyiniyor?
Köşe Yazarı Tek Tek Açıkladı: Ünlü Erkekler mi Yoksa Aristokrasi Çocukları mı Daha İyi Giyiniyor?
Kaynak: https://twitter.com/dieworkwear
@dieworkwear isimli bir Twitter (X) hesabı, geçtiğimiz günlerde ünlülerin tarzlarına yorum yaptığı bir gönderi paylaştı. Bu gönderide aristokratik figürlerin çocukluk halleriyle birlikte ünlü isimleri karşılaştırmayı ihmal etmedi.
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Modayı yakından takip edenleriniz vardır. Ünlüler camiasında da modaya yön veren birçok isim var. Bunları beğenip beğenmemek biraz da bizim kişisel zevklerimize bağlı.
@dieworkwear isimli bir Twitter (X) hesabı, geçtiğimiz günlerde ünlülerin tarzlarına yorum yaptığı bir gönderi paylaştı. İsterseniz ünlüleri nasıl eleştirmiş, gelin beraber bakalım👇
1. 'Kim daha iyi giyiniyor? Alfa erkekler mi yoksa aristokrasi bebekleri mi?' notuyla paylaştığı gönderiye...
2. Önce Tristan Tate ile başladı:
3. "Justin Waller'ın kolu çok dar, bu da kolun koluna çıkmasına neden oluyor. Bu bir kaba manşet monogramını ortaya çıkarıyor..."
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4. "Andrew Tate, parlak kırmızı arabasının yanında dar siyah bir tişört ve iyi örtmeyen kadife pantolonla poz veriyor."
5. "Sneako, omuzlarının önünü ve arkasını saran beyaz bir gömlek giyiyor. Nefes alacak yer yok. Küçük bir yakası var."
6. "Nick Adams'ın spor ceketi yapısına uygun şekilde kesilmemiş, bu da yakaların göğsünden ayrılmasına neden oluyor."
7. "Jake Shields, hareketi kısıtlayan alçak kolluklu bir takım elbise giyiyor. Ayrıca takım elbisesinin ceketinin en alt düğmesini de iliklemiş (sahte bir taktik)"
8. "Alexander Cortes'in dışarı çıktığında şemsiye kullanmaması, yağmurda saçlarının ıslanmasına neden olmuş."
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