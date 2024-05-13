Köşe Yazarı Tek Tek Açıkladı: Ünlü Erkekler mi Yoksa Aristokrasi Çocukları mı Daha İyi Giyiniyor?

Tristan Tate'in pantolonu düzgün bir örtü elde edemeyecek kadar ince. Ceketi de çok kısa.

Monegask tahtının dördüncü varisi olan Andrea Casiraghi, daha geniş kesimli beyaz pantolonlar giyiyor. Topuklu ayakkabı giydiğinde ceketi yakasından yere kadar iniyor.