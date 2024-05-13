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Köşe Yazarı Tek Tek Açıkladı: Ünlü Erkekler mi Yoksa Aristokrasi Çocukları mı Daha İyi Giyiniyor?

Köşe Yazarı Tek Tek Açıkladı: Ünlü Erkekler mi Yoksa Aristokrasi Çocukları mı Daha İyi Giyiniyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 19:33

@dieworkwear isimli bir Twitter (X) hesabı, geçtiğimiz günlerde ünlülerin tarzlarına yorum yaptığı bir gönderi paylaştı. Bu gönderide aristokratik figürlerin çocukluk halleriyle birlikte ünlü isimleri karşılaştırmayı ihmal etmedi.

Buyrun👇

Kaynak: https://twitter.com/dieworkwear
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Modayı yakından takip edenleriniz vardır. Ünlüler camiasında da modaya yön veren birçok isim var. Bunları beğenip beğenmemek biraz da bizim kişisel zevklerimize bağlı.

Modayı yakından takip edenleriniz vardır. Ünlüler camiasında da modaya yön veren birçok isim var. Bunları beğenip beğenmemek biraz da bizim kişisel zevklerimize bağlı.

@dieworkwear isimli bir Twitter (X) hesabı, geçtiğimiz günlerde ünlülerin tarzlarına yorum yaptığı bir gönderi paylaştı. İsterseniz ünlüleri nasıl eleştirmiş, gelin beraber bakalım👇

@dieworkwear isimli bir Twitter (X) hesabı, geçtiğimiz günlerde ünlülerin tarzlarına yorum yaptığı bir gönderi paylaştı. İsterseniz ünlüleri nasıl eleştirmiş, gelin beraber bakalım👇

1. 'Kim daha iyi giyiniyor? Alfa erkekler mi yoksa aristokrasi bebekleri mi?' notuyla paylaştığı gönderiye...

1. 'Kim daha iyi giyiniyor? Alfa erkekler mi yoksa aristokrasi bebekleri mi?' notuyla paylaştığı gönderiye...
twitter.com

2. Önce Tristan Tate ile başladı:

2. Önce Tristan Tate ile başladı:
twitter.com

Tristan Tate'in pantolonu düzgün bir örtü elde edemeyecek kadar ince. Ceketi de çok kısa.

Monegask tahtının dördüncü varisi olan Andrea Casiraghi, daha geniş kesimli beyaz pantolonlar giyiyor. Topuklu ayakkabı giydiğinde ceketi yakasından yere kadar iniyor.

3. "Justin Waller'ın kolu çok dar, bu da kolun koluna çıkmasına neden oluyor. Bu bir kaba manşet monogramını ortaya çıkarıyor..."

3. "Justin Waller'ın kolu çok dar, bu da kolun koluna çıkmasına neden oluyor. Bu bir kaba manşet monogramını ortaya çıkarıyor..."
twitter.com

İngiltere'nin gelecekteki kralı Genç Charles, koluna uygun bir ceket giyiyor. Kötü bir zevk olduğu için gömleğinin manşetlerini monogramlamıyor.

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4. "Andrew Tate, parlak kırmızı arabasının yanında dar siyah bir tişört ve iyi örtmeyen kadife pantolonla poz veriyor."

4. "Andrew Tate, parlak kırmızı arabasının yanında dar siyah bir tişört ve iyi örtmeyen kadife pantolonla poz veriyor."
twitter.com

Yine İngiltere'nin gelecekteki kralı genç Charles, yeşil bir araba sürerken rahat bir kruvaze hırka ve tam kesim siyah pantolon giyiyor.

5. "Sneako, omuzlarının önünü ve arkasını saran beyaz bir gömlek giyiyor. Nefes alacak yer yok. Küçük bir yakası var."

5. "Sneako, omuzlarının önünü ve arkasını saran beyaz bir gömlek giyiyor. Nefes alacak yer yok. Küçük bir yakası var."
twitter.com

İspanya'nın gelecekteki kralı Bebek Felipe VI, iyi örtülmüş beyaz bir gömlek giyiyor. Hareket etmek için yer var. Ayrıca daha uzun yakaları var.

6. "Nick Adams'ın spor ceketi yapısına uygun şekilde kesilmemiş, bu da yakaların göğsünden ayrılmasına neden oluyor."

6. "Nick Adams'ın spor ceketi yapısına uygun şekilde kesilmemiş, bu da yakaların göğsünden ayrılmasına neden oluyor."
twitter.com

Genç Charles için böyle bir sorun yok. Tüviti vücudunu güzelleştiriyor ve ellerini arkasında birleştirirken bile yakaları göğsüne doğru düz bir şekilde uzanıyor.

7. "Jake Shields, hareketi kısıtlayan alçak kolluklu bir takım elbise giyiyor. Ayrıca takım elbisesinin ceketinin en alt düğmesini de iliklemiş (sahte bir taktik)"

7. "Jake Shields, hareketi kısıtlayan alçak kolluklu bir takım elbise giyiyor. Ayrıca takım elbisesinin ceketinin en alt düğmesini de iliklemiş (sahte bir taktik)"
twitter.com

Prens George, İtalya'ya karşı oynanan Euro 2020 maçında İngiltere adına tezahürat yapmasına olanak tanıyan yüksek kolluklu bir ceket giyiyor.

8. "Alexander Cortes'in dışarı çıktığında şemsiye kullanmaması, yağmurda saçlarının ıslanmasına neden olmuş."

8. "Alexander Cortes'in dışarı çıktığında şemsiye kullanmaması, yağmurda saçlarının ıslanmasına neden olmuş."
twitter.com

Genç Prens William sadece şemsiye getirmekle kalmamış, aynı zamanda Shetland örgüsü, minik bir Barbour ceketi ve küçük Wellington botları da giymiş.

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