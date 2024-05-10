Hasta Olduğu Halde Erkek Arkadaşının Yardım Etmediğini Söyleyen Kadının Üzücü Hikayesi
Hasta Olduğu Halde Erkek Arkadaşının Yardım Etmediğini Söyleyen Kadının Üzücü Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasına hastalandığını söylediği halde karşılaştığı tepki karşısında şoke olduğunu söyledi. Detaylar kan donduran türden!
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasına hastalandığını söylediği halde karşılaştığı tepki karşısında şoke olduğunu söyledi.
Normal şartlarda kocasının kendisine kahvaltı hazırlayıp bitki çayı getirmesini beklerken tam tersi bir tepkiyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırmış.
"Geçen hafta onun işi için başka bir kıtaya seyahat ettik. O istediği için ben de peşine takıldım ama iki gün önce boğaz ağrısı ve burun akıntısı nedeniyle çok hasta oldum.
"Dün gece saat 22.30'da yattık ve saat 22.45'te kelimenin tam anlamıyla boğulmuş hissederek uyandım. O henüz uykuya dalmamıştı. Bana grip ilacı [ve] sıcak bir içecek getirip getiremeyeceğini sordum."
"Uyumaya çalıştım ama gerçekten zorlanıyordum, bu yüzden ona yakınlarda bir eczane olup olmadığını sordum."
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"Google'da aradı ve en yakın olanın yarım saat uzaklıkta olduğunu ve yürüyemeyeceğini söyledi. Arabası vardı ama götürmeyi teklif etmedi. Ona açıkça gerçekten zor durumda olduğumu ve ilaca ihtiyacım olduğunu söyledim. Hiçbir şey yapmıyordu, bu yüzden en azından ilaç için danışmadan telefon etmesini istedim."
"O aşamada bana daha da kötü davranmaya başladı. 'Bir ilaç alalım da kes sesini artık' dedi. Saat o esnada 11'e geliyordu."
"Üzerinde son kullanma tarihi olmayan ve kimin dokunduğunu bilmediğim rastgele bir hapla geri geldi. Tabletler zaten bana hiç yardımcı olmuyor, bu yüzden ona endişelenmemesini söyledim. Kendime biraz çay yaptım ve uyudum."
"Bugün işteyken nasıl olduğumu öğrenmek için bana sadece bir kez mesaj attı ve geri döndüğünde ona akşam yemeği yemek istemediğimi söyledim ve o da yemek için tek başına dışarı çıktı. Bir şey isteyip istemediğimi sorduğunu bile hatırlamıyorum. Bu empati/şefkat eksikliğini 'red flag' olarak görüyorum."
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