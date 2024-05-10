Filistin'deki Çocuklara Gönderme Yapmıştı: Kim Kardashian Bu Sefer de 'Herkese Özgürlük' Çağrısında Bulundu
Filistin'deki Çocuklara Gönderme Yapmıştı: Kim Kardashian Bu Sefer de 'Herkese Özgürlük' Çağrısında Bulundu
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/08/kim-ka...
Kim Kardashian Salı Günü Hamburg'da bir teknoloji etkinliğine katıldı. Etkinlikte genel olarak elektrik kesintileri gibi konular konuşulurken kalabalıktan biri 'Filistin'e Özgürlük' diye bağırmaya başladı. Akabinde Kardashian, 'Herkese Özgürlük' dedi.
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Kim Kardashian'ı sık sık duyuyoruz. Kardashian, İsrail ve Filistin Savaşı süresince problematik düşüncelerini sık sık dile getirip dünyanın dört bir yanından çekmişti.
Bundan aylar önce hatırlarsanız Kim Kardashian, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklarla alenen dalga geçmiş, akabinde de gündemi sarsmıştı.
Kim Kardashian Salı Günü Hamburg'da bir teknoloji etkinliğine katıldı. Etkinlikte genel olarak elektrik kesintileri gibi konular konuşulurken kalabalıktan biri 'Filistin'e Özgürlük' diye bağırmaya başladı.
Akabinde Kardashian, sunucunun uyarısına 'Bırakın, böyle çok kişi var' diyerek 'Herkese Özgürlük' diye cevap verdi.
İsterseniz o anları önce bir izleyelim👇
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Videodan sonra Kim Kardashian'ın "İsrail halkına ve Filistin'dekilere sempati duyuyorum. Herkese sempati duyuyorum. Tek istediğimiz herkesin kendini güvende ve özgür hissetmesi." dediği iddia ediliyor.
Kim, bu çatışmanın her iki tarafında da arkadaşları olduğunu ve çocuklarıyla da bu konuda konuştuğunu ekledi. Kim Kardashian onlara şöyle dediğini söylüyor:
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