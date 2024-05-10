Filistin'deki Çocuklara Gönderme Yapmıştı: Kim Kardashian Bu Sefer de 'Herkese Özgürlük' Çağrısında Bulundu

Kim Kardashian Salı Günü Hamburg'da bir teknoloji etkinliğine katıldı. Etkinlikte genel olarak elektrik kesintileri gibi konular konuşulurken kalabalıktan biri 'Filistin'e Özgürlük' diye bağırmaya başladı. Akabinde Kardashian, 'Herkese Özgürlük' dedi.