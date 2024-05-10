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Filistin'deki Çocuklara Gönderme Yapmıştı: Kim Kardashian Bu Sefer de 'Herkese Özgürlük' Çağrısında Bulundu

Filistin'deki Çocuklara Gönderme Yapmıştı: Kim Kardashian Bu Sefer de 'Herkese Özgürlük' Çağrısında Bulundu

Kim Kardashian israil filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 21:09

Kim Kardashian Salı Günü Hamburg'da bir teknoloji etkinliğine katıldı. Etkinlikte genel olarak elektrik kesintileri gibi konular konuşulurken kalabalıktan biri 'Filistin'e Özgürlük' diye bağırmaya başladı. Akabinde Kardashian, 'Herkese Özgürlük' dedi.

Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/08/kim-ka...
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Kim Kardashian'ı sık sık duyuyoruz. Kardashian, İsrail ve Filistin Savaşı süresince problematik düşüncelerini sık sık dile getirip dünyanın dört bir yanından çekmişti.

Kim Kardashian'ı sık sık duyuyoruz. Kardashian, İsrail ve Filistin Savaşı süresince problematik düşüncelerini sık sık dile getirip dünyanın dört bir yanından çekmişti.

Bundan aylar önce hatırlarsanız Kim Kardashian, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklarla alenen dalga geçmiş, akabinde de gündemi sarsmıştı.

Bundan aylar önce hatırlarsanız Kim Kardashian, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklarla alenen dalga geçmiş, akabinde de gündemi sarsmıştı.

Kim Kardashian Salı Günü Hamburg'da bir teknoloji etkinliğine katıldı. Etkinlikte genel olarak elektrik kesintileri gibi konular konuşulurken kalabalıktan biri 'Filistin'e Özgürlük' diye bağırmaya başladı.

Kim Kardashian Salı Günü Hamburg'da bir teknoloji etkinliğine katıldı. Etkinlikte genel olarak elektrik kesintileri gibi konular konuşulurken kalabalıktan biri 'Filistin'e Özgürlük' diye bağırmaya başladı.

Akabinde Kardashian, sunucunun uyarısına 'Bırakın, böyle çok kişi var' diyerek 'Herkese Özgürlük' diye cevap verdi.

Akabinde Kardashian, sunucunun uyarısına 'Bırakın, böyle çok kişi var' diyerek 'Herkese Özgürlük' diye cevap verdi.

İsterseniz o anları önce bir izleyelim👇

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Videodan sonra Kim Kardashian'ın "İsrail halkına ve Filistin'dekilere sempati duyuyorum. Herkese sempati duyuyorum. Tek istediğimiz herkesin kendini güvende ve özgür hissetmesi." dediği iddia ediliyor.

Videodan sonra Kim Kardashian'ın "İsrail halkına ve Filistin'dekilere sempati duyuyorum. Herkese sempati duyuyorum. Tek istediğimiz herkesin kendini güvende ve özgür hissetmesi." dediği iddia ediliyor.

Kim, bu çatışmanın her iki tarafında da arkadaşları olduğunu ve çocuklarıyla da bu konuda konuştuğunu ekledi. Kim Kardashian onlara şöyle dediğini söylüyor:

Kim, bu çatışmanın her iki tarafında da arkadaşları olduğunu ve çocuklarıyla da bu konuda konuştuğunu ekledi. Kim Kardashian onlara şöyle dediğini söylüyor:

'Kendinizi güvende hissedin. İyi insanlar olun ve size nasıl davranılmasını istiyorsanız onlara da aynı şekilde saygılı davranın. Bunlar kesinlikle korkutucu zamanlar.'

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