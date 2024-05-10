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Eurovision'da Hollanda'yı Temsil Eden Şarkıcı Joost Klein'ın Kuliste Kavga Çıkardığı İddia Edildi

Eurovision'da Hollanda'yı Temsil Eden Şarkıcı Joost Klein'ın Kuliste Kavga Çıkardığı İddia Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 20:22

Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, 'Europapa' şarkısıyla sahneye çıkmıştı. Şarkıcının kuliste kavga çıkardığı için provasının iptal edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, "Europapa" şarkısıyla sahneye çıkmıştı.

Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, "Europapa" şarkısıyla sahneye çıkmıştı.

Şarkıcının, prova öncesi kavga çıkardığı ve fiziksel şiddet uyguladığı bu nedenle de provasının iptal edildiği iddia edildi.

Şarkıcının, prova öncesi kavga çıkardığı ve fiziksel şiddet uyguladığı bu nedenle de provasının iptal edildiği iddia edildi.

Avrupa Yayın Birliği [EBU] konuyla ilgili, "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Avrupa Yayın Birliği [EBU] konuyla ilgili, "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Olayın niteliği hakkında herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

BBC'nin haberinde göre provalar sırasında Klein'ın şarkısı Europapa'nın açıklama yapılmadan atlanması ve İsrail'in sıradaki yarışmacısı Eden Golan'ın onun yerini alması nedeniyle arenada bazı karışıklıklar yaşandı.

BBC'nin haberinde göre provalar sırasında Klein'ın şarkısı Europapa'nın açıklama yapılmadan atlanması ve İsrail'in sıradaki yarışmacısı Eden Golan'ın onun yerini alması nedeniyle arenada bazı karışıklıklar yaşandı.

Son dakika değişikliği, 'olayın' yeni olduğunu, hatta belki de iki yarışmacının da kuliste beklerken gerçekleştiğini gösteriyor.

BBC daha fazla açıklama için EBU ile temasa geçti.

BBC daha fazla açıklama için EBU ile temasa geçti.

Provalar devam ederken, organizatörler Klein'ın şarkısını daha önceki bir provanın görüntülerini kullanarak oylama montajına dahil ettiler. Bu da onun Cuma gecesi yapılacak jüri finaline katılacağını düşündüklerini gösteriyor.

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