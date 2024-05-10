Eurovision'da Hollanda'yı Temsil Eden Şarkıcı Joost Klein'ın Kuliste Kavga Çıkardığı İddia Edildi
Eurovision'da Hollanda'yı Temsil Eden Şarkıcı Joost Klein'ın Kuliste Kavga Çıkardığı İddia Edildi
Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, 'Europapa' şarkısıyla sahneye çıkmıştı. Şarkıcının kuliste kavga çıkardığı için provasının iptal edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
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Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, "Europapa" şarkısıyla sahneye çıkmıştı.
Şarkıcının, prova öncesi kavga çıkardığı ve fiziksel şiddet uyguladığı bu nedenle de provasının iptal edildiği iddia edildi.
Avrupa Yayın Birliği [EBU] konuyla ilgili, "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır." açıklamasında bulundu.
BBC'nin haberinde göre provalar sırasında Klein'ın şarkısı Europapa'nın açıklama yapılmadan atlanması ve İsrail'in sıradaki yarışmacısı Eden Golan'ın onun yerini alması nedeniyle arenada bazı karışıklıklar yaşandı.
BBC daha fazla açıklama için EBU ile temasa geçti.
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