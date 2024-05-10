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Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeleri Görünce Hayatı Sorgulayacaksınız

Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeleri Görünce Hayatı Sorgulayacaksınız

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 17:57

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan 105 kelimeyi paylaşmıştı. O kelime listesi tekrardan gündem oldu! Biz de dikkat çeken bazı kelimeleri size tekrardan hatırlatmak istedik.

Buyurunuz👇

Kaynak: https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/...
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İlk olarak en çok kullanılan bu kelimeyle başlayalım isterseniz...

İlk olarak en çok kullanılan bu kelimeyle başlayalım isterseniz...

Evet, aslında asgari ücretin 'asker'likle pek bir alakası yok.

Evet, aslında asgari ücretin 'asker'likle pek bir alakası yok.

Yanlış halini okurken hafiften bi' garipsiyorsunuz zaten.

Yanlış halini okurken hafiften bi' garipsiyorsunuz zaten.

Yani günlük konuşma dili ile yazı dili pek örtüşmüyor diyebilir miyiz?

Yani günlük konuşma dili ile yazı dili pek örtüşmüyor diyebilir miyiz?

'Ünüverste' nedir ama ya?

'Ünüverste' nedir ama ya?
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Pandemi dönemi bize pek yaramamış olacak...

Pandemi dönemi bize pek yaramamış olacak...

Karl Marx bu yazım yanlışını görse ne düşünürdü acaba?

Karl Marx bu yazım yanlışını görse ne düşünürdü acaba?

Nasıl yani?

Nasıl yani?

Keşke açıp baksalarmış bi'.

Keşke açıp baksalarmış bi'.

Aralarındaki en ilginç yazım yanlışı buydu bence.

Aralarındaki en ilginç yazım yanlışı buydu bence.
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Hızlı yazarken gözden kaçmış olabilir mi?

Hızlı yazarken gözden kaçmış olabilir mi?

Bazılarımız için yeni bir bilgi olabilir bu...

Bazılarımız için yeni bir bilgi olabilir bu...

İsterseniz listenin tamamına tek tek beraber bakalım.👇

İsterseniz listenin tamamına tek tek beraber bakalım.👇

YANLIŞ - DOĞRU

  • Acenta - Acente

  • Ardarda  - Art  arda

  • Arttırmak  - Artırmak

  • Azerbeycan  - Azerbaycan

Baş hekim - Başhekim

Baş hekim - Başhekim

  • Bir biri - Birbiri

  • Bir çok - Birçok

  • Bir kaç - Birkaç 

  • Birşey - Bir şey

  • Bir takım - Birtakım

  • Bu gün - Bugün

  • Burda  - Burada

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Döküman - Doküman

Döküman - Doküman

  • Deyinmek  - Değinmek

  • Derc etmek - Dercetmek

  • Diyaspora - Diaspora 

  • Direk - Direkt

  • Döndermek - Döndürmek

Gece kondu - Gecekondu

Gece kondu - Gecekondu

  • Entellektüel - Entelektüel

  • Erezyon - Erozyon

  • Evraklar - Evrak

  • Fesih etmek - Feshetmek

  • Göz altı - Gözaltı

Hukuğu - Hukuku

Hukuğu - Hukuku

  • Harfiyat - Hafriyat

  • Herbiri - Her biri

  • Her hangi - Herhangi

  • Herşey - Her şey

  • Hizmetiçi - Hizmet içi

İşbirliği - İş birliği

İşbirliği - İş birliği

  • İçerde - İçeride

  • İnsiyatif - İnisiyatif

  • İtibariyle - İtibarıyla

  • İzalasyon - İzolasyon

Klavuz - Kılavuz

Klavuz - Kılavuz

  • Kayıt etmek - Kaydetmek

  • Kırahathane/Krathane - Kıraathane

  • Kominikasyon/Komünükasyon - Komünikasyon

  • Küsür - Küsur

  • Laboratuar/Labaratuvar/Labaratuar - Laboratuvar

  • Lağv etmek - Lağvetmek

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Mütahit - Müteahhit

Mütahit - Müteahhit

  • Mataryel - Materyal

  • Mebla - Meblağ

  • Metod/Method - Metot

  • Mevzuatlar  - Mevzuat 

  • Mezkür/Meskür - Mezkûr

  • Milletler arası - Milletlerarası

  • Muhattap - Muhatap

  • Mütevazi - Mütevazı

  • Müddet - Mühlet

  • Mütaakip - Müteakip

Nufüs - Nüfus

Nufüs - Nüfus

  • Olağan üstü - Olağanüstü

  • Orjinal - Orijinal

  • Ortadoğu - Orta Doğu

  • Öge - Öge

  • Parakende - Perakende

  • Personeller - Personel

  • Proğram - Program

  • Provakasyon - Provokasyon

  • Rakkam - Rakam

Satınalma - Satın alma

Satınalma - Satın alma

  • Sebeb - Sebep

  • Sevketmek - Sevk etmek

  • Seyehat- Seyahat 

  • Sezeryan - Sezaryen

  • Suç üstü - Suçüstü

  • Şifai - Şifahi

  • Sözkonusu - Söz konusu

  • Sipiker - Spiker

  • Şöför - Şoför

Taktir - Takdir

Taktir - Takdir

  • Tasviye - Tasfiye

  • Tastik - Tasdik

  • Tekrardan - Tekrar

  • Tebli - Tebliğ

  • Tebellü - Tebellüğ

  • Tensib - Tensip

  • Tesbit - Tespit

  • Teşfik - Teşvik

  • Ünvan - Unvan 

  • Ultimatom/Ültümatom - Ültimatom

  • Ünüverste/Ünversite - Üniversite

  • Uslup - Üslup

Yükseköğrenim/Yüksek öğretim - Yükseköğretim

Yükseköğrenim/Yüksek öğretim - Yükseköğretim

  • Ve ya - veya

  • Yada - ya da

  • Yalnış - Yanlış

  • Yanlız - Yalnız

  • Yasa dışı - Yasadışı

  • Yeralmak - Yer almak

  • Yövmiye - Yevmiye

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pınar orhan

dökümanı ben de yanlış biliyormuşum😬 faydalı bir içerik olmuş editör👏🏻

Bozkurt

Harfiyata hafriyat demek kelimenin harflerini gırgırına değiştirmiş hissi uyandırıyor bende.

Ogust

Benim de çok gıcık olduğum dekarasyon 🤯 dekorasyon 🥰