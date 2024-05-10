Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeleri Görünce Hayatı Sorgulayacaksınız

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan 105 kelimeyi paylaşmıştı. O kelime listesi tekrardan gündem oldu! Biz de dikkat çeken bazı kelimeleri size tekrardan hatırlatmak istedik.

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