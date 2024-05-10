Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeleri Görünce Hayatı Sorgulayacaksınız
Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeleri Görünce Hayatı Sorgulayacaksınız
Kaynak: https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/...
Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan 105 kelimeyi paylaşmıştı. O kelime listesi tekrardan gündem oldu! Biz de dikkat çeken bazı kelimeleri size tekrardan hatırlatmak istedik.
Buyurunuz👇
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İlk olarak en çok kullanılan bu kelimeyle başlayalım isterseniz...
Evet, aslında asgari ücretin 'asker'likle pek bir alakası yok.
Yanlış halini okurken hafiften bi' garipsiyorsunuz zaten.
Yani günlük konuşma dili ile yazı dili pek örtüşmüyor diyebilir miyiz?
'Ünüverste' nedir ama ya?
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Pandemi dönemi bize pek yaramamış olacak...
Karl Marx bu yazım yanlışını görse ne düşünürdü acaba?
Nasıl yani?
Keşke açıp baksalarmış bi'.
Aralarındaki en ilginç yazım yanlışı buydu bence.
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Hızlı yazarken gözden kaçmış olabilir mi?
Bazılarımız için yeni bir bilgi olabilir bu...
İsterseniz listenin tamamına tek tek beraber bakalım.👇
Baş hekim - Başhekim
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Döküman - Doküman
Gece kondu - Gecekondu
Hukuğu - Hukuku
İşbirliği - İş birliği
Klavuz - Kılavuz
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Mütahit - Müteahhit
Nufüs - Nüfus
Satınalma - Satın alma
Taktir - Takdir
Yükseköğrenim/Yüksek öğretim - Yükseköğretim
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dökümanı ben de yanlış biliyormuşum😬 faydalı bir içerik olmuş editör👏🏻
Harfiyata hafriyat demek kelimenin harflerini gırgırına değiştirmiş hissi uyandırıyor bende.
Benim de çok gıcık olduğum dekarasyon 🤯 dekorasyon 🥰