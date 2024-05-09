Kocasının Telefonunda Gizli Bir Klasörle Karşılaşınca Dünyası Başına Yıkılan Kadın: 'Tüm Güvenimi Kaybettim'
Kocasının Telefonunda Gizli Bir Klasörle Karşılaşınca Dünyası Başına Yıkılan Kadın: 'Tüm Güvenimi Kaybettim'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının telefonunda kendisinden gizli bir dosya bulundurduğunu anlattı. Bu nedenle de güveninin son derece kırıldığını ve dünyasının başına yıkıldığını dile getirdi.
Buyrun detaylara👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlişkilerin dinamiğini en çok etkileyen kavramlardan bir tanesi de sadakat. Bazen sadık olmayan partner, ilişkinin tüm gidişatını değiştirip büyük bir hüsran sebep olabiliyor.
Peki eşiniz telefonunda sizden gizli bir dosya bulundursaydı tepkiniz ne olurdu? Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının telefonunda kendisinden gizli bir dosya bulundurduğunu anlattı.
İddiasına göre bir sabah alarmı kapatmak için telefona uzandığında çok gizli bir dosyayla karşılaşmış. Bu dosyaya gizli demesinin sebebi, uzunca bir şifre istemesi.
"Bir ya da iki gün boş verdim ama bir şeylerin yolunda gitmediği hissinden kurtulamadım. Gizli klasörün içinde uygulama bulunduğunu bilmiyordum ve sanırım beni en çok endişelendiren de buydu."
Kadın ilk başlarda bu klasörün içerisinde cinsel içerikli filmler bulunduğunu düşünmüş fakat bu klasörün içerisinde farklı uygulamarın olduğundan da şüphelenmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bunu ona sormam gerektiğine karar verdim. Dün gece ondan dosyayı açmasını istedim. Klasörlere falan girmek istemedim ama içimin rahat etmesi gerekiyordu... Yüzündeki o panik ifadesini hala aklımdan çıkaramıyorum."
"İçinde hiçbir şey olmadığını ve artık gitmesi gerektiğini söyledi. Pek acelesi yoktu. Bana göstermeden kapıdan çıkıp giderse ilişkimizin biteceğini çünkü güvenimin tamamen kırılacağını söyledim."
"Sonrasında 'Kes sesini artık. Gidiyorum ben' dedi. Ona artık hayatımın sonuna kadar güvenmeyeceğim. İlişkimi kurtarmaya çalışmıştım ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın