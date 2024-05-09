Kocasının Yüzük Almak İçin Ortak Banka Hesabından Para Çektiğini Öğrenen Kadın: 'İade Etmesini İstiyorum'
Kocasının Yüzük Almak İçin Ortak Banka Hesabından Para Çektiğini Öğrenen Kadın: 'İade Etmesini İstiyorum'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, aynı evde yaşadığı nişanlısının kendisine yüzük aldığını fakat bu yüzüğü nasıl aldığını öğrenince adeta şok olduğunu anlattı.
Buyrun detaylara👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Günümüzde dünyanın birçok yerinde evlilik zaman zaman masraflı olabiliyor. Yüzüğünden tutun da yeni bir ev dizmeye kadar kalemin bir masrafı var.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, aynı evde nişanlısının kendisine yüzük aldığını fakat bu yüzüğü nasıl aldığını öğrenince adeta şok olduğunu anlattı.
Kocasının, yüzüğü alabilmek için ortak banka hesabından para çektiğini öğrenen kadın, o süreci şu şekilde anlatıyor👇
"Kocam ve ben 3 aydan kısa bir süredir evliyiz ve nişan yüzüğüm nedeniyle büyük bir tartışma yaşıyoruz. Bana evlenme teklif etmesinden bir ay sonra evlendik."
"Gösterişli bir düğün yapmadık ve adliyede evrakları imzaladıktan hemen sonra balayına çıktık. Bana 250 bin liraya yakın bir pırlanta nişan yüzüğü aldı. 2 karatlık bir elmastı. Ev almak için para biriktirdiğimiz için hazırda parası yoktu, bu yüzden yüzüğü vadeli olarak taksitlendirdi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Evlendikten ve maddi imkanlarımızı bir araya getirdikten sonra, bu yüzüğü almak için ortak hesabımızdan (aşağı yukarı aynı parayı kazanıyoruz) para çektiğini öğrendim. Bana verdiği bir hediyenin bedelini bana ödetiyor olması beni şaşırttı ve açıkçası rahatsız etti."
"Son zamanlarda bazı tartışmalar yaşıyoruz ve o yüzüğün bir düğün masrafı olduğunu ve benim de buna katkıda bulunmamın gayet adil olduğunu düşünüyor. Bence saçmalık."
"Ortaklaşa bir ev ya da araba sahibi olmak için mutlaka karşılıklı iki 'anlaşma' gerekir ve bana hediye etmesi gereken bir yüzüğe ortaklaşa sahip olmaya kesinlikle evet demezdim. Şimdi geriye dönük olarak bu yüzüğe sahip olmayı hiç istemediğime karar verip, yüzüğün parasını ödemek kocamın cebini bu kadar yakıyorsa yüzüğü mağazaya iade etmesini isteyebilirim."
"Ben ona hiçbir şekilde paranın lafını yapmıyorum. Bu yüzden bu durum canımı çok yaktı..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın