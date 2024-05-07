Telefonunda Kayıtlı Olan Onlarca Arabaları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Tepki Çekti
Telefonunda Kayıtlı Olan Onlarca Arabaları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Tepki Çekti
Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde telefonunda kayıtlı olan arabaları paylaştı. Gönderiyi paylaşırken de 'sevme beni oğlum' notunu düştü.
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüz teknolojisinde bazı cihazları arabaya bağlayabiliyoruz. Örneğin telefonlar, bu cihaz türlerinden bir tanesi.
Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde telefonunda kayıtlı olan arabaları paylaştı. Gönderiyi paylaşırken de 'sevme beni oğlum' notunu düştü.
Diğer kişiler de bu arabaların bolluğuna birbirinden ilginç yorumlar yaptı.
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