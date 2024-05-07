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Telefonunda Kayıtlı Olan Onlarca Arabaları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Tepki Çekti

Telefonunda Kayıtlı Olan Onlarca Arabaları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 13:20

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde telefonunda kayıtlı olan arabaları paylaştı. Gönderiyi paylaşırken de 'sevme beni oğlum' notunu düştü.

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Sizler de takdir edersiniz ki günümüz teknolojisinde bazı cihazları arabaya bağlayabiliyoruz. Örneğin telefonlar, bu cihaz türlerinden bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki günümüz teknolojisinde bazı cihazları arabaya bağlayabiliyoruz. Örneğin telefonlar, bu cihaz türlerinden bir tanesi.

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde telefonunda kayıtlı olan arabaları paylaştı. Gönderiyi paylaşırken de 'sevme beni oğlum' notunu düştü.

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde telefonunda kayıtlı olan arabaları paylaştı. Gönderiyi paylaşırken de 'sevme beni oğlum' notunu düştü.

Diğer kişiler de bu arabaların bolluğuna birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

Diğer kişiler de bu arabaların bolluğuna birbirinden ilginç yorumlar yaptı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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