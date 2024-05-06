Diyarbakır’da Bir Baba, Yeni Doğan Kızına Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın Adını Verdi
Diyarbakır’da Bir Baba, Yeni Doğan Kızına Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın Adını Verdi
Diyarbakır’da, oğluna Kuaresma Azad, kızına Anne Marie adını veren Veysi Çevik, yeni doğan kızına da milli voleybolcu Melissa Vargas’ın adını verdi.
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Kaynak: DHA
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Geçtiğimiz aylarda voleybol tutkusuyla dikkatleri üzerine çeken Melissa Vargas ile hepimiz gururlandık.
Takımıyla birlikte getirdiği galibiyetle milyonların takdirini kazanan Vargas, günümüzde hala en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.
Öyle olacak ki, Diyarbakır'da yaşayan Veysi ve Halide Çevik çifti, kız çocuklarına "Melissa Vargas" ismini koydu.
Bebeklerinin ismi Teresa Vargas Nuda Çevik olarak kayıtlara geçti. Baba, akabinde şu açıklamalarda bulundu:
Oğluna Kuaresma Azad, kızına Anne Marie adını veren Veysi Çevik'e ise birbirinden farklı yorum geldi👇
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