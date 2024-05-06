Diyarbakır’da Bir Baba, Yeni Doğan Kızına Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın Adını Verdi

'Bugün voleybolda Melissa Vargas'ı sevmeyen bir insanı tanımam. Onun gibi bir sporcu zor bulunur. O yüzden onu çok seviyorum. Adını, başarısından dolayı da yeni doğan kızıma verdim. Kızımın, Vargas gibi başarılı bir voleybolcu olmasını çok isterim. Quaresma'dan sonra bir oğlum olursa tabii önceliğim Talisca ama Muslera koymayı çok isterim. 11 çocuk daha yapmayı düşünüyorum. Ben çocuk çok seviyorum.'