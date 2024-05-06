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Diyarbakır’da Bir Baba, Yeni Doğan Kızına Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın Adını Verdi

Diyarbakır’da Bir Baba, Yeni Doğan Kızına Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın Adını Verdi

Diyarbakır
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 15:40

Diyarbakır’da, oğluna Kuaresma Azad, kızına Anne Marie adını veren Veysi Çevik, yeni doğan kızına da milli voleybolcu Melissa Vargas’ın adını verdi.

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Kaynak: DHA

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Geçtiğimiz aylarda voleybol tutkusuyla dikkatleri üzerine çeken Melissa Vargas ile hepimiz gururlandık.

Geçtiğimiz aylarda voleybol tutkusuyla dikkatleri üzerine çeken Melissa Vargas ile hepimiz gururlandık.

Takımıyla birlikte getirdiği galibiyetle milyonların takdirini kazanan Vargas, günümüzde hala en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.

Takımıyla birlikte getirdiği galibiyetle milyonların takdirini kazanan Vargas, günümüzde hala en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.

Öyle olacak ki, Diyarbakır'da yaşayan Veysi ve Halide Çevik çifti, kız çocuklarına "Melissa Vargas" ismini koydu.

Öyle olacak ki, Diyarbakır'da yaşayan Veysi ve Halide Çevik çifti, kız çocuklarına "Melissa Vargas" ismini koydu.

Bebeklerinin ismi Teresa Vargas Nuda Çevik olarak kayıtlara geçti. Baba, akabinde şu açıklamalarda bulundu:

Bebeklerinin ismi Teresa Vargas Nuda Çevik olarak kayıtlara geçti. Baba, akabinde şu açıklamalarda bulundu:

'Bugün voleybolda Melissa Vargas'ı sevmeyen bir insanı tanımam. Onun gibi bir sporcu zor bulunur. O yüzden onu çok seviyorum. Adını, başarısından dolayı da yeni doğan kızıma verdim. Kızımın, Vargas gibi başarılı bir voleybolcu olmasını çok isterim. Quaresma'dan sonra bir oğlum olursa tabii önceliğim Talisca ama Muslera koymayı çok isterim. 11 çocuk daha yapmayı düşünüyorum. Ben çocuk çok seviyorum.'

Oğluna Kuaresma Azad, kızına Anne Marie adını veren Veysi Çevik'e ise birbirinden farklı yorum geldi👇

Oğluna Kuaresma Azad, kızına Anne Marie adını veren Veysi Çevik'e ise birbirinden farklı yorum geldi👇
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