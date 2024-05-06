Özel Üniversitenin Bahar Şenliği İçin Ücret Ödemeyen Öğrencilerin Kaldığı Yurda Bariyer Çekileceği İddiası
Özel Üniversitenin Bahar Şenliği İçin Ücret Ödemeyen Öğrencilerin Kaldığı Yurda Bariyer Çekileceği İddiası
Kaynak: https://twitter.com/yakutsoraya/statu...
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, okuduğu üniversitede Bahar Şenliği'nin belirli bir ücret karşılığında yapıldığı için okulun yurdunda bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı. İddiasına göre 750 TL'ye düzenlenen şenlik için yurtların pencereleri perdelenecek, balkonlar kilitlenecek ve bahçe tamamen kapatılacak.
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, okuduğu üniversitede Bahar Şenliği'nin belirli bir ücret karşılığında yapıldığı için okulun yurdunda bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı.
İddiasına göre 750 TL'ye düzenlenen şenlik için yurtların pencereleri perdelenecek, balkonlar kilitlenecek ve bahçe tamamen kapatılacak.
Kullanıcı isyanını şu şekilde anlattı:
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Kullanıcının bu iddiası ise sosyal medyada infial yarattı!
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