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Özel Üniversitenin Bahar Şenliği İçin Ücret Ödemeyen Öğrencilerin Kaldığı Yurda Bariyer Çekileceği İddiası

Özel Üniversitenin Bahar Şenliği İçin Ücret Ödemeyen Öğrencilerin Kaldığı Yurda Bariyer Çekileceği İddiası

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 12:50

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, okuduğu üniversitede Bahar Şenliği'nin belirli bir ücret karşılığında yapıldığı için okulun yurdunda bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı. İddiasına göre 750 TL'ye düzenlenen şenlik için yurtların pencereleri perdelenecek, balkonlar kilitlenecek ve bahçe tamamen kapatılacak.

Detaylar👇

Kaynak: https://twitter.com/yakutsoraya/statu...
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, okuduğu üniversitede Bahar Şenliği'nin belirli bir ücret karşılığında yapıldığı için okulun yurdunda bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, okuduğu üniversitede Bahar Şenliği'nin belirli bir ücret karşılığında yapıldığı için okulun yurdunda bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı.

İddiasına göre 750 TL'ye düzenlenen şenlik için yurtların pencereleri perdelenecek, balkonlar kilitlenecek ve bahçe tamamen kapatılacak.

İddiasına göre 750 TL'ye düzenlenen şenlik için yurtların pencereleri perdelenecek, balkonlar kilitlenecek ve bahçe tamamen kapatılacak.

Kullanıcı isyanını şu şekilde anlattı:

Kullanıcı isyanını şu şekilde anlattı:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kullanıcının bu iddiası ise sosyal medyada infial yarattı!

Kullanıcının bu iddiası ise sosyal medyada infial yarattı!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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