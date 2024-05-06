Araştırmaya Göre, Fazla Depresyonun Sebebi Aslında Genlerimizle Alakalı!
Araştırmaya Göre, Fazla Depresyonun Sebebi Aslında Genlerimizle Alakalı!
Kaynak: https://twitter.com/Psikobilim_/statu...
Influence of Life Stress on Depression: Moderation by a Polymorphism in the 5-HTT Gene isimli 2003 yılına ait bir araştırmaya göre depresyonun kaynağı aslında genlerimizde gizli!
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Zaman zaman kişiler, depresyona girebiliyor ve hayatları kökünden değişebiliyor. Bu depresyonu teşhis ederken bu kişiler belirli aşamalardan geçiyorlar.
Peki depresyonun genlerle bir alakası var mı? Yani annemizden babamızdan ya da diğer kuşaklardaki akrabalarımızdan geçmiş olabilir mi?
@PsikoBilim_ isimli bir Twitter (X) hesabı bu durumu savunan bir tablo paylaştı. Tabloda ise hem annesi hem de babasından serotonin taşıyıcı genin uzun halini alanlar depresyona dirençli iken kısa halini alanlar depresyona eğilimli olduğu gösteriliyor.
Ayrıca gönderinin altında başka bir kullanıcı, Nazar Tüysüzoğlu'nun "Ruhsal Dayanıklılık" kitabında da bu konuyu ele aldığını dile getirdi.
Peki gerçekten öyle mi? Gelin diğer kullanıcıların yorumlarına ve deneyimlerine beraber bakalım👇
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