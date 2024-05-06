Kaynanasının Kendisini 'Çirkin' Bulduğunu İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar: "Yetersiz Hissediyorum"
Kaynanasının Kendisini 'Çirkin' Bulduğunu İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar: "Yetersiz Hissediyorum"
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/277...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kayınvalidesinin kendisini sürekli olarak 'çirkin' iması yaptığını ve bu yüzden de depresyona girdiğini dile getirdi. Detaylar...👇
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kayınvalidesinin kendisini sürekli olarak 'çirkin' iması yaptığını ve bu yüzden de depresyona girdiğini dile getirdi.
Kayınvalidesinin kendisine direkt olarak 'çirkin' demese de oğluna sürekli olarak iltifat ettiğini söyleyen kadın, kendisini değersiz hissettiğini söylüyor.
"Kayınvalidem hiçbir zaman doğrudan çirkin olduğumu söylemedi ama görünüşümle ilgili olarak bana hiçbir zaman iltifat da etmedi."
"Tam tersine, sürekli oğlunun (kocamın) ne kadar yakışıklı olduğunu ve kızının ne kadar güzel olduğunu söylüyor."
"Benim hiç güzel olmadığımı ve oğlu için yetersiz olduğunu düşündüğüne inanmaya başladım artık..."
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"Yani, bunun karşılığında benim hakkımda güzel bir şey söylemek için pek çok fırsatı vardı ama hiçbir zaman söylemedi."
"Kızlarıma ne kadar güzel olduklarını söyleyerek iltifat ediyor ama ne zaman biri oğlumun bana benzediğini söylese rahatsızlık duymuş gibi bakıyor ve yorum yapmıyor."
"Evet, muhtemelen bazı özgüven sorunlarım var ve sanırım tam da bu yüzden bu duruma çok alınıyorum..."
"Kendime güveniyor olsaydım, muhtemelen bunu ikinci kez düşünmezdim ama dışarıdan nasıl görüldüğümü merak ediyorum."
Dahası, kadın kaynanasının oğullarına karşı sıklıkla kıskanç ve anaç bir sevgi sergilediğine inanıyor.
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