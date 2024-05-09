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Yaptığı Protez Kola Bileklik Yapan Öğrencisini Paylaşan Öğretmen Herkese Duygu Seli Yaşattı!

Yaptığı Protez Kola Bileklik Yapan Öğrencisini Paylaşan Öğretmen Herkese Duygu Seli Yaşattı!

Öğretmen Öğrenci
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 17:20

Bir X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı protez kolu paylaştı. Öğrencilerinin her ne kadar bu durumu 'garipseyeceğini' düşünse de öğrencilerinden biri bu protez kola bileklik bile yaptı.

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Sizler de takdir edersiniz ki tıp biliminin ilerlemesiyle hastalar birçok alanda şifa bulabiliyor. Ampütasyon sürecinden geçmiş hastalar için protez seçeneği de bunlardan bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki tıp biliminin ilerlemesiyle hastalar birçok alanda şifa bulabiliyor. Ampütasyon sürecinden geçmiş hastalar için protez seçeneği de bunlardan bir tanesi.

Bir öğretmen X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı protez kolu paylaştı. Öğrencilerinin her ne kadar bu durumu 'garipseyeceğini' düşünse de öğrencilerinden biri bu protez kola bileklik bile yapmış.

Bir öğretmen X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı protez kolu paylaştı. Öğrencilerinin her ne kadar bu durumu 'garipseyeceğini' düşünse de öğrencilerinden biri bu protez kola bileklik bile yapmış.

Kullanıcı, bu fotoğrafı şu notla paylaştı:

Kullanıcı, bu fotoğrafı şu notla paylaştı:

Peki diğer kullanıcılar bu fotoğrafa ne demişler? Gelin beraber bakalım👇

Peki diğer kullanıcılar bu fotoğrafa ne demişler? Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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