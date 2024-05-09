Yaptığı Protez Kola Bileklik Yapan Öğrencisini Paylaşan Öğretmen Herkese Duygu Seli Yaşattı!
Yaptığı Protez Kola Bileklik Yapan Öğrencisini Paylaşan Öğretmen Herkese Duygu Seli Yaşattı!
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Sizler de takdir edersiniz ki tıp biliminin ilerlemesiyle hastalar birçok alanda şifa bulabiliyor. Ampütasyon sürecinden geçmiş hastalar için protez seçeneği de bunlardan bir tanesi.
Bir öğretmen X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı protez kolu paylaştı. Öğrencilerinin her ne kadar bu durumu 'garipseyeceğini' düşünse de öğrencilerinden biri bu protez kola bileklik bile yapmış.
Kullanıcı, bu fotoğrafı şu notla paylaştı:
Peki diğer kullanıcılar bu fotoğrafa ne demişler? Gelin beraber bakalım👇
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