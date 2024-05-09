Fotoğraf Çekildiği Ünlüleri Samimiyetlerine ve Yaklaşımlarına Göre Eleştirip Puanlayan TikTok Kullanıcısı
Fotoğraf Çekildiği Ünlüleri Samimiyetlerine ve Yaklaşımlarına Göre Eleştirip Puanlayan TikTok Kullanıcısı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@mostykardesle...
Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde hesabından şu ana kadar fotoğraf çekildiği ünlüleri derleyip onları teker teker puanladı.
Buyurun beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde hesabından şu ana kadar fotoğraf çekildiği ünlüleri derleyip onları teker teker puanladı.
Emre Altuğ'dan Emircan İğrek'e kadar birçok ünlü ismi tek tek eleştiren kullanıcı, eleştirirken ünlüler hakkındaki derin düşüncelerine yer verdi.
Bazı ünlüleri o kadar da 'samimi' bulmadığını dile getirirken,
Bazılarını da bir o kadar kendine yakın hissettiğini ve kendisine yakın bulduğunu dile getirdi.
Örneğin birçok ünlü diziden simasına tanıdık olduğumuz Kaan Urgancıoğlu'na 'iyi biri gibi' notunu düşerken,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın da kendisini çok güzel karşıladığını dile getirdi.
Kullanıcının diğer puanlamaları ise şu şekildeydi👇
👇
👇
Bu puanlama serisine ise birçok kullanıcı birbirinden ilginç yorumlar yapmayı ihmal etmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin kim ne demiş beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın