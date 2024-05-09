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Fotoğraf Çekildiği Ünlüleri Samimiyetlerine ve Yaklaşımlarına Göre Eleştirip Puanlayan TikTok Kullanıcısı

Fotoğraf Çekildiği Ünlüleri Samimiyetlerine ve Yaklaşımlarına Göre Eleştirip Puanlayan TikTok Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 21:59

Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde hesabından şu ana kadar fotoğraf çekildiği ünlüleri derleyip onları teker teker puanladı.

Buyurun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mostykardesle...
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Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde hesabından şu ana kadar fotoğraf çekildiği ünlüleri derleyip onları teker teker puanladı.

Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde hesabından şu ana kadar fotoğraf çekildiği ünlüleri derleyip onları teker teker puanladı.

Emre Altuğ'dan Emircan İğrek'e kadar birçok ünlü ismi tek tek eleştiren kullanıcı, eleştirirken ünlüler hakkındaki derin düşüncelerine yer verdi.

Emre Altuğ'dan Emircan İğrek'e kadar birçok ünlü ismi tek tek eleştiren kullanıcı, eleştirirken ünlüler hakkındaki derin düşüncelerine yer verdi.

Bazı ünlüleri o kadar da 'samimi' bulmadığını dile getirirken,

Bazı ünlüleri o kadar da 'samimi' bulmadığını dile getirirken,

Bazılarını da bir o kadar kendine yakın hissettiğini ve kendisine yakın bulduğunu dile getirdi.

Bazılarını da bir o kadar kendine yakın hissettiğini ve kendisine yakın bulduğunu dile getirdi.

Örneğin birçok ünlü diziden simasına tanıdık olduğumuz Kaan Urgancıoğlu'na 'iyi biri gibi' notunu düşerken,

Örneğin birçok ünlü diziden simasına tanıdık olduğumuz Kaan Urgancıoğlu'na 'iyi biri gibi' notunu düşerken,
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Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın da kendisini çok güzel karşıladığını dile getirdi.

Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın da kendisini çok güzel karşıladığını dile getirdi.

Kullanıcının diğer puanlamaları ise şu şekildeydi👇

Kullanıcının diğer puanlamaları ise şu şekildeydi👇

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Bu puanlama serisine ise birçok kullanıcı birbirinden ilginç yorumlar yapmayı ihmal etmedi!

Bu puanlama serisine ise birçok kullanıcı birbirinden ilginç yorumlar yapmayı ihmal etmedi!
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Gelin kim ne demiş beraber bakalım👇

Gelin kim ne demiş beraber bakalım👇
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