İsrail'in Eurovision'a Katılacağı Açıklanınca Dünyanın Dört Bir Yanından Boykot Sesleri Yükseldi

Eurovision'u seviyorum.

10+ yıldır her yıl izliyorum (İsrail'in 2019'da ev sahipliği yaptığı dönem hariç).

Hatta şu anda Malmö'de olmam gerekiyordu Filistin'in özgürlüğünü desteklediğim için biletimden, uçuşlarımdan ve konaklamamdan vazgeçtim.

Hatta şu anda Malmö'de olmam gerekiyordu Filistin'in özgürlüğünü desteklediğim için biletimden, uçuşlarımdan ve konaklamamdan vazgeçtim.