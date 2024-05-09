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İsrail'in Eurovision'a Katılacağı Açıklanınca Dünyanın Dört Bir Yanından Boykot Sesleri Yükseldi

İsrail'in Eurovision'a Katılacağı Açıklanınca Dünyanın Dört Bir Yanından Boykot Sesleri Yükseldi

Eurovision israil filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 21:08

Dünyanın dört bir yanından Eurovision için boykot sesleri yükseldi. Boykotun sebebi İsrail'in de Eurovision'a katılacak olması. İsrail ve Filistin arasında aylardır süregelen savaş nedeniyle İsrail dünya çapında protesto ediliyor.

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Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilmeye başlanan Eurovision 2024 şu anda sosyal medyada boykot ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilmeye başlanan Eurovision 2024 şu anda sosyal medyada boykot ediliyor.

Boykotun sebebi İsrail'in de Eurovision'a katılacak olması. İsrail ve Filistin arasında aylardır süregelen savaş nedeniyle İsrail dünya çapında protesto ediliyor.

Boykotun sebebi İsrail'in de Eurovision'a katılacak olması. İsrail ve Filistin arasında aylardır süregelen savaş nedeniyle İsrail dünya çapında protesto ediliyor.

İsrail'i şarkıcı Eden Golan temsil edecek!

İklim aktivisti Greta Thunberg de protesto eden isimlerdendi. Thunberg,"Eurovision politik değilmiş. Hadi oradan! Eurovision, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı kovdu. Şimdi Filistin bayraklarını yasakladılar, bu siyaset değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

İklim aktivisti Greta Thunberg de protesto eden isimlerdendi. Thunberg,"Eurovision politik değilmiş. Hadi oradan! Eurovision, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı kovdu. Şimdi Filistin bayraklarını yasakladılar, bu siyaset değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği bayrağı da dahil olmak üzere, yarışmada temsil edilmeyen herhangi bir devletin bayrağına izin verilmiyor.

Avrupa Birliği bayrağı da dahil olmak üzere, yarışmada temsil edilmeyen herhangi bir devletin bayrağına izin verilmiyor.

Birçok kullanıcı İsrail'in katılımına şu şekilde tepki gösterdi:

Birçok kullanıcı İsrail'in katılımına şu şekilde tepki gösterdi:

Eurovision'u seviyorum.

10+ yıldır her yıl izliyorum (İsrail'in 2019'da ev sahipliği yaptığı dönem hariç).

Hatta şu anda Malmö'de olmam gerekiyordu Filistin'in özgürlüğünü desteklediğim için biletimden, uçuşlarımdan ve konaklamamdan vazgeçtim.

Hatta şu anda Malmö'de olmam gerekiyordu Filistin'in özgürlüğünü desteklediğim için biletimden, uçuşlarımdan ve konaklamamdan vazgeçtim.

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Binlerce insanın protesto video da medyada en çok izlenen videolardan bir tanesiydi:

O anlar ise bir kişi tarafından şu şekilde kayıt altına alındı:

"Eurovision'u seviyorum ama bu sene izlemiyorum. Filistin'le dayanışmamı göstermek için boykot ediyorum."

"Eurovision'u seviyorum ama bu sene izlemiyorum. Filistin'le dayanışmamı göstermek için boykot ediyorum."
twitter.com

"Filistin bayrakları yasaklandı ama soykırıma 8 ay kala İsrail yarışıyor. Eğer hala Eurovision izliyorsanız kendiniz hakkında birçok şeyi gün yüzüne çıkarıyorsunuz ve bunların hiçbiri iyi değil."

"Filistin bayrakları yasaklandı ama soykırıma 8 ay kala İsrail yarışıyor. Eğer hala Eurovision izliyorsanız kendiniz hakkında birçok şeyi gün yüzüne çıkarıyorsunuz ve bunların hiçbiri iyi değil."
twitter.com

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twitter.com
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'İzlemiyorum'

'İzlemiyorum'
twitter.com

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twitter.com

"İsrail parmaklarını şıklatıyor ve tüm dünya atlıyor. @Eurovision Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını kınadı ve halk Ukrayna'ya özgürce destek gösterdi. Oysa İsrail soykırım yapıyor; Yasak değil ama Filistin'e destek yasak. Yazıklar olsun size."

"İsrail parmaklarını şıklatıyor ve tüm dünya atlıyor. @Eurovision Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını kınadı ve halk Ukrayna'ya özgürce destek gösterdi. Oysa İsrail soykırım yapıyor; Yasak değil ama Filistin'e destek yasak. Yazıklar olsun size."
twitter.com

"Bu, İsrail'in Filistin'deki soykırım savaşını sona erdirmeyecek ancak yine de bir mesaj verecek."

"Bu, İsrail'in Filistin'deki soykırım savaşını sona erdirmeyecek ancak yine de bir mesaj verecek."
twitter.com

"Boykot protesto ve direnişin en basit biçimidir. Tek yapmanız gereken televizyonu kapatmak."

"Boykot protesto ve direnişin en basit biçimidir. Tek yapmanız gereken televizyonu kapatmak."
twitter.com

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