Hinduizm İnancına Göre Bereket Günü Olarak da Adlandırılan Festival "Akshaya Tritiya" Nedir? Ne Yapılmalıdır?

Birçok insan, bu günü hayır işlerinde bulunarak, bağışlar yaparak veya dini ritüeller gerçekleştirerek kutlar. Ayrıca, bu gün başlangıçlar için çok uygundur ve evlilik, yeni iş veya başka önemli girişimler için başlangıçlar yapmak için en çok tercih edilen gündür.