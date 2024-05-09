Sürekli Evlilikten Bahsettikleri İçin Arkadaş Grubundan Nefret Eden Kadın: 'Son Derece Sıkıcı ve Küçümseyici'
Sürekli Evlilikten Bahsettikleri İçin Arkadaş Grubundan Nefret Eden Kadın: 'Son Derece Sıkıcı ve Küçümseyici'
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, arkadaş grubu hakkında serzenişte bulundu. Artık kendisini eskisi gibi arkadaş grubuna ait hissetmediğini söyleyen kadın, arkadaşlarını da kendisine yakıştırmadığını dile getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, arkadaş grubu hakkında serzenişte bulundu. Artık kendisini eskisi gibi arkadaş grubuna ait hissetmediğini söyleyen kadın, arkadaşlarını da kendisine yakıştırmadığını dile getirdi.
Kendisinin kariyer sahibi olduğunu ama arkadaşlarının sürekli evlilik ve çocuk hakkında konuşmalarından rahatsız olduğunun altını çizdi.
"Çok şey yaşıyorum ama flörtümden bahsetmediğim sürece pek çok arkadaşımın ilgi göstermediğini hissediyorum."
"Geçen sefer de bir arkadaşımın bir saat boyunca hararetle emzirme planlarından bahsetmesini dinledim. Hamile değil ya da denemiyor."
"Yani grubun iki farklı yaşam evresi varmış gibi geliyor, ve sanki ben azınlık bir gruptaymışım gibi..."
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Kadın bu durumu arkadaş grubuna açıkladıktan sonra arkadaşlarından biri üzgün hissettiğini söyledi. Akabinde de kadını "kendisi ya da diğer arkadaşları için heyecanlanmamakla" suçladı.
Bu arkadaş grubuyla hem dışarı çıkıp hem de para harcamasından dem vuran kadın, ne yapacağım bilmediğini söylüyor.
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