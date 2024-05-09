Araştırma: İyi Bir Evliliğin Sırrı Çiftlerin Siyasi ve Dini Görüşlerinin Aynı Olmasından Geçiyor!
Araştırma: İyi Bir Evliliğin Sırrı Çiftlerin Siyasi ve Dini Görüşlerinin Aynı Olmasından Geçiyor!
Temmuz 2023 tarihli bir araştırmaya göre, çiftlerin kafalarının uyuşması aralarındaki siyasi düşünce ve dini uyumluluğuna bakıyor. Detaylar👇
Kaynak: Nature Human Behaviour
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Sizler de takdir edersiniz ki evliliğin dinamiğini etkileyen birçok şey var. Bu etkenlerden bir tanesi halk tabiriyle kafaların ve kimyanın uyuşması.
PsikoBilim isimli bir Twitter (X) hesabının paylaştığı 3 Temmuz 2023 tarihli bir araştırmaya göre, çiftlerin kafalarının uyuşması aralarındaki siyasi düşünce ve dini uyumluluğuna bakıyor.
Yani araştırmaya göre iyi bir evliliğin sırrı aslında burada yatıyor...
Çalışma, 199 adet akademik çalışmadan toplanan 480 eş benzerlik verisiyle, ayrıca 79,074 çiftten elde edilen 133 eş benzerlik verisiyle yapılmış. Veriler, ebeveynler, nişanlılar, evli çiftler ve/veya birlikte yaşayan çiftler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiş.
Meta-analiz sonuçlarına göre, çeşitli özellikler arasındaki ortalama eş benzerlikleri, kişilik özelliklerinden siyasi görüşlere kadar geniş bir yelpazede değişiyor. Örneğin, siyasi değerlerdeki benzerlikler oldukça yüksekken (rmeta = 0.58), kişilik özelliklerindeki benzerlikler daha düşük (rmeta = 0.08). Ayrıca, UK Biobank verileri kullanılarak yapılan analizlerde de benzerlikler bulunmuştur ancak bu benzerliklerin bazılarının negatif yönlü olduğu da öne sürülmüştür.
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Çalışmanın bulguları, insan eşler arasındaki benzerliklerin çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebileceğini gösteriyor. Örneğin, siyasi ve dini görüşler ile eğitim seviyesi gibi özellikler arasındaki benzerlikler oldukça belirgin, ancak kişilik özellikleri gibi diğer özelliklerde benzerlikler daha düşük.
Peki bu araştırmaya kim ne diyor? Gelin beraber bakalım👇
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