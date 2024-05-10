Tanışma Uygulaması Bumble, Yepyeni Bir Güncellemeyle Geliyor: Artık Yapay Zeka Flörtleşecek
Tanışma Uygulaması Bumble, Yepyeni Bir Güncellemeyle Geliyor: Artık Yapay Zeka Flörtleşecek
Kaynak: https://qz.com/bumble-ai-dating-conci...
Bumble'ın CEO'su başarılı girişimci Whitney Wolfe Herd, Bumble'ın büyük bir yapay zeka güncellemesiyle geleceğini dile getirdi. Artık insanlar yerine yapay zeka flörtleşecek!
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2014 yılında piyasaya sürülen tanışma uygulaması Bumble, o günden bu yana birçok insanın odak noktası olan bir uygulama haline geldi.
Tıpkı Tinder gibi kullanıcıların birbirlerini 'sağ'a ya da 'sol'a kaydırma tekniğiyle çalışan uygulama, bu sefer de başka bir güncellemeyle geliyor.
Bumble'ın CEO'su başarılı girişimci Whitney Wolfe Herd, Bumble'ın büyük bir yapay zeka güncellemesiyle geleceğini dile getirdi.
"İlerde sizi taklit eden bir yapay zeka, diğer insanların yapay zekasıyla flört edecek ve sizin için en uyumlu olacak kişiyi önerecek."
"Böylece 600 kişiyle konuşmak zorunda kalmazsınız. Sizin için tüm San Francisco'yu tarayabilir ve gerçekten tanışmanız gereken üç kişinin bunlar olduğunu söyleyebilir. İşte doğru şekilde kullanılırsa yapay zekanın gücü budur."
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"Biriyle çıkmak çok yorucu. İlk hamleyi yapmanın ardındaki güvenliği ve orijinal ilhamı korumak istedik."
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Yapay zeka kahpeleri tespit edebilecek mi ? Hiç sanmıyorum 🙄🙄
Black mirror evreninde miyiz?