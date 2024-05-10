29 Yaşındaki Erkek Arkadaşının 40 Yaşında Olduğunu Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Twitter Kullanıcısı
29 Yaşındaki Erkek Arkadaşının 40 Yaşında Olduğunu Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Twitter Kullanıcısı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 29 yaşında sandığı sevgilisinin 40 yaşında olduğunu öğrendiğini söylediği bir gönderi paylaştı. Bu olaya gelen yorumlar ise gülmekten geçirdi.😂
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Yaş farkı toplumda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki bir kesim için yaş farkı tabu haline gelmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 29 yaşında sandığı sevgilisinin 40 yaşında olduğunu öğrendiğini söylediği bir gönderi paylaştı.
Aradaki yaş farkının bu denli fazla olmasına da sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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Çok zengin olsaydı yine de yaşı sorun olur muydu senin için
Hahaha İlkkan, geriye kalan 11 yıl çöp :p erkolar kapatılsın plis 😁
çok acımasızsın 🥺
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