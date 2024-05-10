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29 Yaşındaki Erkek Arkadaşının 40 Yaşında Olduğunu Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Twitter Kullanıcısı

29 Yaşındaki Erkek Arkadaşının 40 Yaşında Olduğunu Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Twitter Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 22:52

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 29 yaşında sandığı sevgilisinin 40 yaşında olduğunu öğrendiğini söylediği bir gönderi paylaştı. Bu olaya gelen yorumlar ise gülmekten geçirdi.😂

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Yaş farkı toplumda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki bir kesim için yaş farkı tabu haline gelmiş durumda.

Yaş farkı toplumda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki bir kesim için yaş farkı tabu haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 29 yaşında sandığı sevgilisinin 40 yaşında olduğunu öğrendiğini söylediği bir gönderi paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 29 yaşında sandığı sevgilisinin 40 yaşında olduğunu öğrendiğini söylediği bir gönderi paylaştı.
twitter.com

Aradaki yaş farkının bu denli fazla olmasına da sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Aradaki yaş farkının bu denli fazla olmasına da sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

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Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Turgut Güler

Çok zengin olsaydı yine de yaşı sorun olur muydu senin için

mamamia

Hahaha İlkkan, geriye kalan 11 yıl çöp :p erkolar kapatılsın plis 😁

grandport

çok acımasızsın 🥺

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