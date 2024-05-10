Kocasının Diğer Kadınlarla Flörtöz Konuştuğundan Dem Vuran Kadın: 'Rahatsız Olmuş Hissediyorum'
Kocasının Diğer Kadınlarla Flörtöz Konuştuğundan Dem Vuran Kadın: 'Rahatsız Olmuş Hissediyorum'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının bir arkadaşıyla olan konuşmasını 'liseli flörtüne' benzettiği için bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının bir arkadaşıyla olan konuşmasını 'liseli flörtüne' benzettiği için bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
"Arkadaşım kocasıyla birlikte sürekli kahve içtiğimiz mekana geliyorlar. Kocam da gidip arkadaşımla sohbet ediyor. Ama sohbet bir süreden sonra flört etmeye kayıyor."
Yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte bunu çok sık yapıyorlardı, şimdi de bir sosyal medya paylaşımının yorumlarına taşıdılar bu sohbeti. Bundan biraz rahatsız olmaya başladım.
"Erkek arkadaşım aldatmaya son derece karşıdır. Ona güvenim sonsuz. Hatta dışarıda onunla biri flört etse muhtemelen dehşete düşerdi.
"Her yıl villa etkinliği yapıyorlar. Bu etkinliğe de geçen sene beraber gitmişlerdi. Ben oğlumuzdan dolayı evde kalmıştım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu hafta sonu tekrardan plaj etkinliğine gideceğiz. Ama kocam ben döndükten sonra bir süre daha orada kalacak. İçim içimi yiyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın