Nişan Yüzüğünün Aslında Sevgilisinin Eski Karısına Ait Olduğunu Öğrendikten Sonra Dehşete Düşen Kadın
Nişan Yüzüğünün Aslında Sevgilisinin Eski Karısına Ait Olduğunu Öğrendikten Sonra Dehşete Düşen Kadın
Kaynak: https://www.tiktok.com/@mrsbelleblake...
Geçtiğimiz günlerde Belle isimli bir kadın, nişanlısının kendisine ettiği bir evlilikten ve aldığı yüzükten bahsetti. Yüzüğün aslında sevgilisinin eski karısına ait olduğunu ve tasarımının da ona ait olduğunu öğrenince dehşete düşen kadın, o anları en ince ayrıntısına kadar anlattı👇
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Nişanlanma ve evlenme süreçlerinin kendi içerisinde bazı zorlukları var. Bu zorlukları ilişki içerisinde dinamiklere göre şekillenebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Belle isimli bir kadın, nişanlısının kendisine ettiği bir evlilikten ve aldığı yüzükten bahsetti.
Tamamen elmastan olan nişan yüzüğünün arkasındaki hikayeyi kocasından dinleyen kadın, sonrasında sevgilisinden ayrıldığını söylüyor.
Kadın, nişan yüzüğünün aslında kocasının eski karısı Erica'ya ait olduğunu ve bundan asla haberi olmadığını söylüyor.
"'Ciddi misin sen? Gerçekten eski karına mı ait?' diye sordum."
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Bu yüzüğün yıllar önce Erica tarafından tasarlandığını da öğrenen kadın, o dönem istediği pahalı yüzüğü almak istediğini ama sevgilisinin bunu reddettiğini söylüyor.
Belle, paylaştığı videonun altına ise 'Ne yapacağımı bilmiyorum...' notunu düştü. Birçok kullanıcı, kendisine ayrılmasını söylese de iki arada bir derede kaldığının altını çiziyor.
Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!
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