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Anneler Günü Kutlu Olsun! En Güzel, Yeni, Kısa, Anlamlı, Farklı, Resimli Anneler Günü Mesajları ve Sözleri

Anneler Günü Kutlu Olsun! En Güzel, Yeni, Kısa, Anlamlı, Farklı, Resimli Anneler Günü Mesajları ve Sözleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 22:50

Her yıl, Mayıs'ın ikinci haftası kutlanan anneler günü bu yıl 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın hemen her yerinde anneler günü kutlanıyor. Bu anlamlı günde çocuklar ebeveynlerinin anneler gününü kutlayarak onları onurlandırıyor. Pek çok kişi şimdiden annesine gönderebileceği en anlamı anneler günü sözlerini ve mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel, anlamlı, kısa, resimli anneler günü mesajları ve sözleri...

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Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında anneleri onurlandırmak ve anmak için anneler günü kutlaması yapılıyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında anneleri onurlandırmak ve anmak için anneler günü kutlaması yapılıyor.

Bu yıl, anneler günü ise 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Çocuklar bu özel günde her zaman yanlarında olan, onlara destek olan annelerinin anneler gününü kutluyor.

Anneler gününde pek çok kişi annelerine sevdiklerini göstermek için çiçek, hediye alsa da bazen güzel bir söz bile yeterli olabiliyor.

Anneler gününde pek çok kişi annelerine sevdiklerini göstermek için çiçek, hediye alsa da bazen güzel bir söz bile yeterli olabiliyor.

Anneler gününe sayılı saatler kala pek çok kişi annesine gönderebileceği en güzel mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. İşte anneler gününde annenize gönderebileceğiniz en anlamlı, kısa, yeni, güzel, farklı, resimli anneler günü mesajları ve sözleri...

En Güzel Anneler Günü Mesajları

En Güzel Anneler Günü Mesajları

  • Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

  • Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

  • Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

  • Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun

  • Anneler günü sadece bir gün olabilir ama senin sevgin ve fedakarlığın her gün takdir edilmeli. Sen her zaman benim yanımda oluyorsun ve beni destekliyorsun. Sana minnettarım ve seni seviyorum.

Anlamlı Anneler Günü Mesajları

Anlamlı Anneler Günü Mesajları

  • Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim... Başımı dizlerine koymaya geldim

  • Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun annem.

  • Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

  • Anneler gününde sana şükranlarımı sunmak istiyorum. Sen hayatım boyunca her zaman bana öğüt verdin ve yanımda olduğunu hissettirdin. Sana minnettarım ve seni seviyorum.

  • Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

  • Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

2024 Yeni Anneler Günü Mesajları

2024 Yeni Anneler Günü Mesajları

  • Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

  • Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

  • Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

  • Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

  • Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

  • Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!

  • Bana ablalıktan çok annelik eden ve annemle kurduğu derin koalisyonlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde geleceğime yön veren canım ablamın da anneler günü kutlu olsun.

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Resimli Annelere Günü Mesajları

Resimli Annelere Günü Mesajları

  • Sevgili annem, bugün senin günün ve ben sana çok özel bir mesaj göndermek istedim. Sen benim hayatta sahip olduğum en değerli hazinemisin. Senin sevgin, sıcaklığın ve anlayışın benim hayatımı her zaman güzelleştirdi. Seni çok seviyorum.

  • Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

  • “Azalmayan desteğin ve cesaretin beni her türlü başarıya götürdü. Hayatın her zaman neşeyle ve mutluluğunla dolu olsun. Seni çok seviyorum annem.”

  • Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

  • “Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun!”

  • “Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.”

2024 Anneler Günü Mesajları

2024 Anneler Günü Mesajları

  • “En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. ”

  • “Anneme, arkadaşıma, meleğime sevgilerle…” Büyüyen ailemize her zaman yüreğinizi, ruhunuzu ve daha fazlasını veren ve bize en iyisini yapabileceğiniz için teşekkür ederiz.

  • “Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!”

  • Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem

  • Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun.

  • “Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım.”

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