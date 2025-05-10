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Anneler Günü’nde Annene Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

etiket Anneler Günü’nde Annene Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 19:01

Anneler Günü geldi çattı! Annene sürpriz yapmak için bir tatlı tarifi arıyorsan doğru yerdesin! Hadi, testimizi çöz ve annen için en iyi tatlı tarifini keşfet! 👇

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1. Annenin en güzel yaptığı, sana çocukluğunu hatırlatan tatlı hangisi?

2. Annenle en çok ne yapmaktan keyif alırsın?

3. Bir pazar sabahı anneni nasıl mutlu edersin?

4. Söyle bakalım, annenden en çok duyduğun o meşhur cümle hangisi?

5. Senin mutfaktaki stilin nasıl?

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6. Sana göre hangi lezzeti yapmak çok zor?

7. Peki, annen sürprizinle ilgili en çok neye şaşırır?

8. Son olarak, hangi tatlı senin için yapılsa bayılırsın?

Revani

Revani

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu (isteğe göre)

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 2,5 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

1. Revaninin şerbeti için şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın ve şerbete limon suyunu ekleyelim. 3-4 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

2. Keki için karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, un, irmik, mavi haşhaş, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini de ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Ardından kek harcını hazneye boşaltın. 170 derecede 25 dakika pişirmeye bırakın. 

4. Pişen ve ilk sıcaklığı çıkan keki dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirerek şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakın.

Mini Cheesecake’ler

Mini Cheesecake’ler

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 1 paket yulaflı bisküvi

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket labne

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

  • Dilediğiniz meyve

Yapılışı:

1. Bisküvileri iyice ezin ve tereyağıyla karıştırıp kalıplara taban yapın.

2. Yumurtaları iyice çırpın ve labneyi de ekleyip karıştırın.

3. Karışımı taban yaptığınız kaplara döküp, kapları Airfryer haznesine yerleştirin. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170 derecede 15 dakika pişirin. Soğutup meyvelerle süsleyin. Afiyet olsun! 😋

Sütlaç

Sütlaç

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pirinç

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 paket vanilin

Yapılışı:

1. Pirinci güzelce yıkayın ve ara ara karıştırarak pişirin. Suyunu çektiğinde pirinçlerin piştiğine emin olun. Eğer pişmediyse biraz daha su ekleyin.

2. Pişen pirinçleri kaşık yardımıyla biraz ezin. Pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve karıştırın, süt kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. 

3. Kaynamaya başlayınca şekeri ilave edin. 5 dakika daha pişirin. Vanilini ekleyip karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine biraz su doldurun. Sütlaçları yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet Olsun!

Çikolatalı Sufle

Çikolatalı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kaba ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından unu ekleyin.

2. Çikolata ve tereyağı benmari usulü eritin, biraz soğutarak karışıma ekleyin ve homojen bir harç olana kadar karıştırın.

4. Tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına paylaştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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