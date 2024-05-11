'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/...
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Aç karna uyumak uyku kalitenizi önemli ölçüde artırabilir."
2. "Kağıt veya karton bardakta kahve satın aldığınızda, giysilerinize damlamasını önlemek için kapaktaki deliğin bardaktaki dikişin karşısına denk geldiğinden emin olun."
3. "Eğer herhangi bir uygulamanın ücretsiz deneme aboneliği aldıysanız yenilenme tarihi için takvimde hatırlatıcı kurun."
4. "Bağdaş kurmuş halde oturuyorsunuz kalkmadan önce bacaklarınızı tam açtığınızdan emin olun. Yoksa menüsküs yırtığıyla yüzleşebilirsiniz."
5. "Her ayın sonunda kredi kartınızın TAMAMINI ödeyin ve tüm alışverişlerinizde bu kartı kullanın. Kredi puanınız yükselecektir. Market alışverişleriniz için bu kartı kullanın; büyük alışverişler olması gerekmez."
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6. "Yangın alarmını kazara çalıştırdığında bile, köpeğinize ödül maması verin. Bu sayede yangın olduğunda size yardımcı olabilir."
7. "Başarının anahtarı motivasyondan ziyade disiplindir. İlk başlarda o ilham 'kıvılcımını' bekleyerek çok zaman kaybettim ama işler öyle yürümüyor. Başarılı insanların daha motive olmaları gerekmez ama kesinlikle daha disiplinlidirler."
8. "Yaşlanmaya başladığınızda haftada iki ya da üç kez 15 dakikalık bir tüm vücut esneme rutini uygulamak, bu ağrı ve sızıların çoğunu durduracaktır. Hafif egzersizler bile çok faydalıdır."
9. "Birine ne hediye edeceğinizi bilmiyorsanız, sanatçılar, gruplar gibi Instagram'da takip ettikleri kişilere bakın ve onlardan bir şeyler satın alın!"
10. "Uyanık kalmakta sorun yaşıyorsanız, sınıfta veya bir toplantı sırasında ne kadar süre uyanık kalabileceğinizi test etmek için bir ayağınızı yerden biraz kaldırmayı deneyin."
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11. Eğer çok fazla alkol aldıysanız, baş dönmenizi durdurmak için yattığınızda bir ayağınızı yere koymayı deneyin."
12. "Konserve açacağınızın ucuna bir mıknatıs yapıştırın. Konserve kutusunu açtıktan ve içindeki de düştükten sonra, onu kolayca geri çekmek için kullanabilirsiniz."
13. "Eğer sosyalleşmekten korkuyorsanız, köpek bakmaya başlayın..."
14. "Yeni bir işe başlarken, başarıları, geri bildirimleri ve önemli kazanımları takip etmek için bir çalışma günlüğü tutun."
15. "Bagaj, çanta, vb. için kırık çekme fermuarlarını sabitlemek için bir anahtarlık kullanın."
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