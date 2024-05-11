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Yıllardır Dünyanın Dört Bir Yanından Şarkıcıların Katıldığı Eurovision Gerçekten 'Apolitik' mi?

Yıllardır Dünyanın Dört Bir Yanından Şarkıcıların Katıldığı Eurovision Gerçekten 'Apolitik' mi?

Eurovision
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 21:21

Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmanın tamamen kültürel bir etkinlik olduğu ve siyasete yer olmadığının defalarca altını çiziyor. Peki gerçekten öyle mi?

Kaynak: Euronews, BigIssue, The Guardian, Independent

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Eurovision son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Sertab Erener'in de konuk olarak yer alması, Türkiye'nin gündeminin de epey bi' tartışılmıştı.

Eurovision son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Sertab Erener'in de konuk olarak yer alması, Türkiye'nin gündeminin de epey bi' tartışılmıştı.

İsrail'in de Eurovision'da yer alacak olması dünya çapında büyük bir infial yaratmıştı. Dünyanın dört bir yanından boykot sesleri yükselmişti.

İsrail'in de Eurovision'da yer alacak olması dünya çapında büyük bir infial yaratmıştı. Dünyanın dört bir yanından boykot sesleri yükselmişti.

Anlatmıştık:

Fakat aksine Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmanın tamamen kültürel bir etkinlik olduğu ve siyasete yer olmadığının defalarca altını çiziyor.

Fakat aksine Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmanın tamamen kültürel bir etkinlik olduğu ve siyasete yer olmadığının defalarca altını çiziyor.

EBU'nun kurallarına göre siyasi ifadelere ve hatta sloganlara bile izin verilmiyor.

Ancak Bloomberg gibi birçok kaynak, etkinliğin "her zaman siyasi içerikli olduğunu" ve "bu yıl belki de her zamankinden daha fazla siyasi içerikli olduğunu" dile getiriyor.

Ancak Bloomberg gibi birçok kaynak, etkinliğin "her zaman siyasi içerikli olduğunu" ve "bu yıl belki de her zamankinden daha fazla siyasi içerikli olduğunu" dile getiriyor.

Bu arada Bloomberg, şarkı yarışmasının aylardır "İsrail'in katılımı konusunda savunmada" olduğunu söylüyordu.

Bu arada Bloomberg, şarkı yarışmasının aylardır "İsrail'in katılımı konusunda savunmada" olduğunu söylüyordu.
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Eurovision'un boykot edilmesi çağrısında bulunan EurovisiOFF kampanyasını başlatanlardan biri olan Norveçli aktör Janne Heltberg, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hızla yasaklanması gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu.

Eurovision'un boykot edilmesi çağrısında bulunan EurovisiOFF kampanyasını başlatanlardan biri olan Norveçli aktör Janne Heltberg, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hızla yasaklanması gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu.

YouGov'un anketine katılanların çoğunluğu İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini söylerken, anket firması "bunun nedenlerinin genellikle siyasi olmaktan ziyade coğrafi olduğunu" belirtti.

YouGov'un anketine katılanların çoğunluğu İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini söylerken, anket firması "bunun nedenlerinin genellikle siyasi olmaktan ziyade coğrafi olduğunu" belirtti.

Eurovision'u gerçekten izlemeyi düşünenlerin İsrail'in katılmasına izin verilmesi gerektiğini söyleme olasılığı, katılmaması gerektiğini söyleme olasılığından biraz daha fazla.

Ayrıca Eden Golan'ın, iki şarkısının - 'October Rain' ve 'Dance Forever' - 'siyasi' oldukları gerekçesiyle reddedildiği bildirilmişti.

Ayrıca Eden Golan'ın, iki şarkısının - 'October Rain' ve 'Dance Forever' - 'siyasi' oldukları gerekçesiyle reddedildiği bildirilmişti.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, şarkının sözlerinin siyasi olduğunun öne sürülmesine kızmıştı. Zohar sosyal paylaşım ağlarında şarkının 'dokunaklı' olduğunu ve 'bugünlerde halkın ve ülkenin duygularını ifade ettiğini ve siyasi olmadığını' yazmıştı.

2019 yılında ise Madonna, 'Future' şarkısıyla Eurovision'a konuk olmuştu. Sahnede arkasında İsrail ve Filistin bayrağı olan iki dansçıyı sahneye getirerek iki ülkeninin 'birliğini' ima etmişti.

2019 yılında ise Madonna, 'Future' şarkısıyla Eurovision'a konuk olmuştu. Sahnede arkasında İsrail ve Filistin bayrağı olan iki dansçıyı sahneye getirerek iki ülkeninin 'birliğini' ima etmişti.

Her ne kadar siyasi olmadığı söylense de birçok sanatçı ve konuk, İsrail ve Filistin ile alakalı sembollerle ya da anlatılarda bu etkinliğe katıldı.

Her ne kadar siyasi olmadığı söylense de birçok sanatçı ve konuk, İsrail ve Filistin ile alakalı sembollerle ya da anlatılarda bu etkinliğe katıldı.
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DW, İsrail'in yarım yüzyılı aşkın bir süredir Eurovision'a katıldığını, dolayısıyla Orta Doğu'daki çatışmanın bu etkinlikte ilk kez gündeme gelmediğini belirtti.

DW, İsrail'in yarım yüzyılı aşkın bir süredir Eurovision'a katıldığını, dolayısıyla Orta Doğu'daki çatışmanın bu etkinlikte ilk kez gündeme gelmediğini belirtti.

Hollanlı şarkıcı Joost Klein'ın da Eurovision etkinliğinin siyasi olduğunu düşündüğü iddia ediliyordu. Hatta İsrail'i temsil eden Golan ile kuliste kavga ettiğine dair bazı iddialar vardı. Bu iddiaların sonrasında da diskalifiye edildiği açıklandı.

Hollanlı şarkıcı Joost Klein'ın da Eurovision etkinliğinin siyasi olduğunu düşündüğü iddia ediliyordu. Hatta İsrail'i temsil eden Golan ile kuliste kavga ettiğine dair bazı iddialar vardı. Bu iddiaların sonrasında da diskalifiye edildiği açıklandı.

Cumartesi günü İsveç polisi, Perşembe günkü yarı finalin ardından Malmö Arena'da 'yasadışı tehditlerde' bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin ihbar edildiğini doğruladı. Akabinde EBU, Klein'ı diskalifiye etti.

Peki Eurovision gerçek 'apolitik' mi?

Peki Eurovision gerçek 'apolitik' mi?

1956'da ulusal yayıncılar arasında birliği teşvik etmek amacıyla kurulan Eurovision, resmi olarak apolitik. Avrupa'nın son sivil diktatörlüğü olan Belarus, hükümet karşıtı protestolarla alay eden bir şarkı sunmasının ardından 2021 yılında men edilmişti. İsrail'den ise bu yıl, İsrail'in 'acımasız' kara harekâtını tetikleyen Hamas saldırılarına atıfta bulunan Ekim Yağmuru (October Rain) adlı şarkısını değiştirmesi istendi.

Buna rağmen, siyasi gerilimler birçok kez oylamada ve üstü örtülü şarkı sözlerinde su yüzüne çıkmıştır.

Buna rağmen, siyasi gerilimler birçok kez oylamada ve üstü örtülü şarkı sözlerinde su yüzüne çıkmıştır.

Eurovision'a katılan Saade ise zamanında yaşadığı bir olayı anlatarak organizatörleri bu konuda sert bir dille eleştirmişti.

Eurovision'a katılan Saade ise zamanında yaşadığı bir olayı anlatarak organizatörleri bu konuda sert bir dille eleştirmişti.

'O örtüyü küçük bir çocukken babamdan almıştım, ailemin nereden geldiğini asla unutmamak için. O zamanlar bir gün EBU tarafından 'siyasi sembol' olarak adlandırılacağımı bilmiyordum. Bu İsveç Dala atına siyasi sembol demek gibi bir şey... Benim gözümde bu sadece ırkçılıktır'

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Bozkurt

Eurovision apolitik değil tabii ki ama bunun kazanan şarkıya etki ettiğini düşünmüyorum. Geçen sene İsveç'in kazanmasını şarkıya değil de siyasi tutumlara gö... Devamını Gör

Bozkurt

https://www.youtube.com/watch?v=B06qZmJREAw&ab_channel=RapSamurai