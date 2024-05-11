Yıllardır Dünyanın Dört Bir Yanından Şarkıcıların Katıldığı Eurovision Gerçekten 'Apolitik' mi?
Yıllardır Dünyanın Dört Bir Yanından Şarkıcıların Katıldığı Eurovision Gerçekten 'Apolitik' mi?
Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmanın tamamen kültürel bir etkinlik olduğu ve siyasete yer olmadığının defalarca altını çiziyor. Peki gerçekten öyle mi?
Kaynak: Euronews, BigIssue, The Guardian, Independent
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Eurovision son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Sertab Erener'in de konuk olarak yer alması, Türkiye'nin gündeminin de epey bi' tartışılmıştı.
İsrail'in de Eurovision'da yer alacak olması dünya çapında büyük bir infial yaratmıştı. Dünyanın dört bir yanından boykot sesleri yükselmişti.
Fakat aksine Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmanın tamamen kültürel bir etkinlik olduğu ve siyasete yer olmadığının defalarca altını çiziyor.
Ancak Bloomberg gibi birçok kaynak, etkinliğin "her zaman siyasi içerikli olduğunu" ve "bu yıl belki de her zamankinden daha fazla siyasi içerikli olduğunu" dile getiriyor.
Bu arada Bloomberg, şarkı yarışmasının aylardır "İsrail'in katılımı konusunda savunmada" olduğunu söylüyordu.
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Eurovision'un boykot edilmesi çağrısında bulunan EurovisiOFF kampanyasını başlatanlardan biri olan Norveçli aktör Janne Heltberg, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hızla yasaklanması gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu.
YouGov'un anketine katılanların çoğunluğu İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini söylerken, anket firması "bunun nedenlerinin genellikle siyasi olmaktan ziyade coğrafi olduğunu" belirtti.
Ayrıca Eden Golan'ın, iki şarkısının - 'October Rain' ve 'Dance Forever' - 'siyasi' oldukları gerekçesiyle reddedildiği bildirilmişti.
2019 yılında ise Madonna, 'Future' şarkısıyla Eurovision'a konuk olmuştu. Sahnede arkasında İsrail ve Filistin bayrağı olan iki dansçıyı sahneye getirerek iki ülkeninin 'birliğini' ima etmişti.
Her ne kadar siyasi olmadığı söylense de birçok sanatçı ve konuk, İsrail ve Filistin ile alakalı sembollerle ya da anlatılarda bu etkinliğe katıldı.
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DW, İsrail'in yarım yüzyılı aşkın bir süredir Eurovision'a katıldığını, dolayısıyla Orta Doğu'daki çatışmanın bu etkinlikte ilk kez gündeme gelmediğini belirtti.
Hollanlı şarkıcı Joost Klein'ın da Eurovision etkinliğinin siyasi olduğunu düşündüğü iddia ediliyordu. Hatta İsrail'i temsil eden Golan ile kuliste kavga ettiğine dair bazı iddialar vardı. Bu iddiaların sonrasında da diskalifiye edildiği açıklandı.
Peki Eurovision gerçek 'apolitik' mi?
Buna rağmen, siyasi gerilimler birçok kez oylamada ve üstü örtülü şarkı sözlerinde su yüzüne çıkmıştır.
Eurovision'a katılan Saade ise zamanında yaşadığı bir olayı anlatarak organizatörleri bu konuda sert bir dille eleştirmişti.
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Eurovision apolitik değil tabii ki ama bunun kazanan şarkıya etki ettiğini düşünmüyorum. Geçen sene İsveç'in kazanmasını şarkıya değil de siyasi tutumlara gö... Devamını Gör
https://www.youtube.com/watch?v=B06qZmJREAw&ab_channel=RapSamurai