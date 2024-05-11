Yıllardır Dünyanın Dört Bir Yanından Şarkıcıların Katıldığı Eurovision Gerçekten 'Apolitik' mi?

'O örtüyü küçük bir çocukken babamdan almıştım, ailemin nereden geldiğini asla unutmamak için. O zamanlar bir gün EBU tarafından 'siyasi sembol' olarak adlandırılacağımı bilmiyordum. Bu İsveç Dala atına siyasi sembol demek gibi bir şey... Benim gözümde bu sadece ırkçılıktır'